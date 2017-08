Madrid (ots/PRNewswire) -



- Die Geschichten von Leo Messi und Hawkers drehen sich um Herausforderungen und Talent: auf der ganzen Welt erfolgreich sein, jedoch die Bodenhaftung nicht verlieren



- Hawkers and Messi bringen eine limitierte Edition von Sonnenbrillen auf den Markt



- Die MESSI-Marke wählt Hawkers, um weiter zu wachsen



Eine schicksalhafte Bestimmung und Erfolg scheinen nur einigen Auserwählten oder Helden aus 90er-Jahre-Romanzen vorbehalten zu sein. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt.



Die Geschichte beginnt in der Stadt Rosario, Argentinien, wo Lionel Andrés Messi geboren wurde. Er war ein ganz normaler Junge, doch er war dazu bestimmt, Geschichte zu schreiben und mit den etablierten Konventionen seiner Welt zu brechen: der Welt des Fußballs.



Die Geschichte des argentinischen Stars erinnert - selbstverständlich mit gewissen Unterschieden - an die seiner vier Freunde aus der Nachbarschaft in Elche, Spanien, die einst verschlossene Türen durch Talent, harte Arbeit und Beharrlichkeit öffneten. Dieser Wunsch nach Verbesserung, dieses Potenzial in den Augen der Menschen, die wissen, dass sie es schaffen werden, führte sie blindlings dazu, mit der etablierten Realität zu brechen und - wie Messi es einige Jahre zuvor getan hatte - ein 100 Jahre altes Gewerbe zu revolutionieren, das daran gewohnt war, der unbestrittenen Herrschaft alteingesessener Unternehmen zu unterstehen. Jetzt markiert das Unternehmen aus Elche in Alicante, Spanien, einen Wendepunkt im weltweiten Geschäft für Sonnenbrillen und einen Meilenstein im weltweiten E-Commerce.



Hawkers hat heute einen weiteren Meilenstein erreicht und verbündet sich mit dem Mann, der allgemein als der beste Fußballer aller Zeiten gilt. Dies ist das erste Mal, dass Leo Messi sich mit einer Sonnenbrillen-Marke zusammentut, um seine eigene Kollektion auf den Markt zu bringen.



Und bei der gemeinsamen Kampagne lässt Hawkers gewohntermaßen die Öffentlichkeit nicht außen vor. Die Marke hat einen Modefilm mit innovativen Produktionseffekten produziert, ein Trend bei den Streetwear-Videos von heute. Der Film wird begleitet von der Musik von Trap-Künstler Kidd Keo mit einem Track, der speziell für diese Zusammenarbeit kreiert wurde.



"Als wir vor vier Jahren mit diesem Abenteuer begannen, träumten wir davon, unseren eigenen Film zu drehen - mit uns selbst als Schauspielern, natürlich", sagt er und lacht. "Und deswegen arbeiten wir mit der Philosophie, dass jede Handlung und jede Entscheidung cool genug sein sollte, um im Film dargestellt zu werden. Messi ist ein Luxus für Startup-Unternehmen wie Hawkers. Es ist ein großer Schritt auf dem Weg dahin, eine ganze Branche zu revolutionieren ... und es gibt uns einen weiteren Vorwand, um mit Netflix ins Gespräch zu kommen", witzelt Francisco Pérez, Partner and General Manager der Hawkers Group.



Alex Moreno, Mitgründer und CEO der Hawkers Group, sagt: "Bei Hawkers streben wir nach Exzellenz, durch eine Vereinbarung mit dem besten Spieler aller Zeiten, und Leo Messi setzt auf das Unternehmen, das die E-Commerce-Industrie verändert und seine Marke über das Internet einen großen Schritt nach vorne bringen wird."



David Moreno, Mitgründer der Unternehmens, betont, dass Hawkers und Leo Messi die gleichen Werte teilen. Messi ist so weit gekommen, weil er an sich selbst glaubt; er arbeitet hart, und wenn er hinfällt, steht er immer wieder auf und macht weiter".



"Bei Hawkers haben wir immer einen Kampfgeist gehabt, der uns glauben lässt, dass alles möglich ist. Wir haben immer im Visier, mit den Besten zu arbeiten. Dadurch lernen wir und werden immer besser. Wir wollten schon immer mal mit Messi auf dem Bolzplatz herumkicken, auf dem wir jeden Dienstag mit unseren Leuten spielen. Doch die geschäftliche Verbindung mit Messi kommt unserem Traum, tatsächlich einmal mit ihm zu spielen, schon sehr nahe", fügt Morena hinzu.



Leo Messi seinerseits betont: "Ab dem ersten Moment, als wir Hawkers vorgestellt wurden, haben wir erkannt, dass uns gewisse Werte verbinden." Ich hoffe, dass das Projekt, das wir angestoßen haben, von unseren Anhängern positiv aufgenommen wird, denn sie sind unsere Inspiration, wenn wir die Kollektion und die Marketingmaterialien gestalten."



Die Kollektion des argentinischen Stars besteht aus neun Modellen, die aus einer neuen Generation von Hawkers-Materialien hergestellt werden. Schweizer TR90 und ein hochwertiges Polymer, das Leichtigkeit und Flexibilität verleiht, sowie ein Look, der Street Style und Sportswear kombiniert, die speziell für Leo entworfen wurde.



Bei den neun Modellen in der Kollektion haben Hawkers und Messi sich für eine anderes Geschäftsmodell entschieden, denn sie wollten auch die jüngsten Fans nicht außer Acht lassen. Die Limited Edition umfasst drei Stile für Kinder, drei neue Modelle im Stil von "Warwick Classic" und drei neue Modelle der "ONE"-Kollektion. Alle sind in einem modernen Stil gehalten, mit Farben und Mustern nach den neuesten Trends.



Die Leo Messi Kollektion für Hawkers ist jetzt auf der Hawkers-Website erhältlich und kostet zwischen 25 EUR und 35 EUR.



