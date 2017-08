Lieber Leser,

der US-Autoabsatz ist per Juli 2017 um 7 % gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen. Damit war der US-Autoabsatz in jedem Monat des aktuellen Jahres gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Besonders die Monate April sowie Juli verzeichneten einen starken Rückgang. Auch gegenüber dem Vormonat brach der Autoabsatz um 4 % ein. Nordamerika ist der nach China zweitgrößte Autoabsatzmarkt weltweit. Produzenten wie GM, Ford, Toyota sowie Fiat Chrysler sind besonders von dem Absatz in den ... (David Iusow-Klassen)

