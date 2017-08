BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will ein Ministertreffen zum Fipronil-Skandal erst am 26. September abhalten. Geplant sei, die Gespräche über die möglichen Konsequenzen "mit etwas Abstand" zu führen, sagte eine Sprecherin am Freitag. Das Treffen solle "kein Krisentreffen" sein. Bundesernährungsminister Christian Schmidt hatte zuvor mitgeteilt, er halte Beratungen Anfang September für angemessen. "Die Fipronil-Belastung hat eine europäische Dimension und muss europäisch gelöst werden", sagte der CSU-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Von dem Skandal, bei dem es um mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier geht, sind nach jüngsten Angaben der EU-Kommission mittlerweile 15 Länder betroffen./aha/DP/tos

