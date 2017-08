Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert zum Wochenschluss erneut deutlich tiefer. Der Leitindex SMI hat die anfänglichen Verluste bis zum Mittag noch weiter ausgebaut. Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die eskalierende Rhetorik zwischen dem US-Präsidenten und dem Machthaber in Pjöngjang bleiben das dominierende Thema. Es sei zu viel gesagt worden, als dass man es als blosses Säbelrasseln abtun könnte, schreibt ein Marktanalyst. Das Umfeld für die tiefe Volatilität der vergangenen Wochen sei damit nicht mehr haltbar. Der Schweizer VSMI ist seit Dienstag angestiegen, allein am Freitag bis zur Mittagszeit um fast 20%.

Zwar sei die Wahrscheinlichkeit gering, dass es wirklich zu einer Eskalation der Situation kommt, so ein weiterer Marktbeobachter. Auch sei es zu früh um anzunehmen, dass der Rücksetzer an den Aktienmärkten in einer grösseren Bewegung enden werde. Höhere Stimmungsschwankungen seien aber nicht auszuschliessen, und die aktuelle Risikoscheu dürfe nicht unterschätzt werden. An den Devisenmärkten sei jedoch keine Panik zu spüren, heisst es. Allerdings seien sichere Häfen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken gefragt. Der Euro fiel zum Franken denn auch zeitweise wieder unter die Marke von 1,13.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,86% tiefer bei 8'872,66 Punkten, wobei das bisherige Tief bei 8'863 markiert wurde. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader ...

