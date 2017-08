Nordkoreas Drohungen provozieren nicht nur die USA. Auch Peking hat kein Interesse an einer Eskalation. Fünf Gründe, warum Nordkorea Chinas größter Alptraum ist.

1. China hat kein Interesse an einem militärischen Konflikt mit den USA

Säbelgerassel ist okay. Die Chinesen investieren seit Jahren Milliarden in ihr Militär, rüsten massiv auf. Jüngst feierte das Land mit viel Tamtam den 90. Gründungstag der chinesischen Volksbefreiungsarmee, der größten Armee der Welt. Im Fernsehen läuft der Japan-Krieg in Dauerschleife. Das ist aber nur Propaganda. Peking ist klug genug zu wissen, dass keines der Länder aus einem militärischen Konflikt als Gewinner hervorgehen würde. Einerseits liegt das Land selbst im Radius eines möglichen Atomschlags. Selbst wenn das Ziel nur Japan oder Südkorea lauten würde. Dazu würde ein Krieg alle Länder und deren Wirtschaft belasten. Apokalypse, nein danke. Außerdem sind amerikanisch-chinesischen Beziehungen für beide Länder wichtig. Vor allem wirtschaftlich sind beide Staaten voneinander abhängig, im Guten wie im Schlechten. Der Atomstreit belastet die Beziehungen der beiden Handelsnationen. Peking ist durchaus konfliktbereit. Worüber sich die beiden Länder aber streiten, das würde Peking gerne selbst entscheiden.

2. Sollte Nordkorea zusammenbrechen, hätte China die Amerikaner direkt vor der Haustür

Niemand geht davon aus, dass die Nordkoreaner einen Krieg mit Südkorea oder den USA gewinnen könnten. Nach ein paar Stunden wäre wohl Schluss mit dem Theater. Peking ...

