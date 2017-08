Wien - Newton Investment Management, eine Investmentboutique von BNY Mellon Investment Management, hat eine neue Managementstruktur eingeführt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit wolle das Fondshaus seine Betriebsführung stärken, um so frisches Kapitel einzusammeln, habe BNY Mellon Investment Management in einer Pressemitteilung erklärt.

