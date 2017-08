Von Trefor Moss

SCHANGHAI (Dow Jones)--Der Autoabsatz in China hat seinen Aufwärtstrend im Juli fortgesetzt. Damit wurden die Sorgen um die Gesundheit des weltgrößten Automarktes nach dem Rückgang im Frühling zerstreut. Wie der Herstellerverband CAAM am Freitag mitteilte, wurden mit 1,68 Millionen Autos 4,3 Prozent mehr verkauft als im Vorjahresmonat. Im Juni lag das Absatzwachstum bei 2,3 Prozent. Für die ersten sieben Monate des Jahres ergibt sich damit ein Verkaufsplus von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu kämpfen hat auf dem Markt besonders der US-Autobauer Ford.

Der gesamte Fahrzeugabsatz erhöhte sich in China im Juli um 6,2 Prozent auf 1,98 Millionen. Der Grund ist die weiterhin hohe Nachfrage nach Nutzfahrzeugen. Die Verkäufe von Nutzfahrzeugen kletterten in dem Monat um 18,4 Prozent auf 292.800 Einheiten. Für die ersten sieben Monate lag der gesamte Fahrzeugabsatz um 4,1 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Im April und Mai hatte der Automarkt in China eine Schwächephase mit rückläufigen Absätzen gezeigt. Ye Shengli, stellvertretende Chef der CAAM sagte, mit dem Wachstum im Juli sei der Markt auf dem Weg, die Prognose für das Absatzwachstum 2017 von 5 Prozent zu erreichen. Das wäre aber dann immer noch eine sehr deutliche Abschwächung zu dem Wachstum des Vorjahres, das bei 16 Prozent gelegen hatte. Es sei aber nie realistisch gewesen, dass dieses Wachstum noch mal erreicht werde, nun da der Markt gesättigt werde, Shengli weiter.

US-Autobauer leiden unter Wettbewerb

Ford und General Motors Co hatten beide eine enttäuschende erste Jahreshälfte in China berichtet, mit einem Absatzrückgang von 7 Prozent bzw. 2,5 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2016. Allerdings konnte GM den Juli in besserer Form als Ford beenden. Starke Juni-Verkäufe - mit einem Wachstum von 15 Prozent bei Ford und 4,3 Prozent bei GM - nährten die Hoffnung auf eine Erholung der beiden Konzerne auf dem chinesischen Markt.

Aber während GM auch im Juli ein Wachstum zeigte - diesmal von 6,3 Prozent - rutschte der Absatz von Ford um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ab. Der Rückschlag bei Ford kommt, nachdem erst im vergangenen Monat Topmanager erklärt hatten, der Konzern habe ein starkes Momentum im Juni gesehen und sei auf Kurs, seine Wachstumsprognose für das dritte Quartal zu erreichen.

Ein Sprecher von Ford sagte, der träge Juli in China sei der Kater nach dem rekordverdächtigen Vormonat. Die Einführung des neuen Ford-SUVs EcoSport noch in diesem Jahr dürfte aber helfen, die Nachfrage zu erhöhen. Rabatte, um die Kunden in die Verkäufsräume zu locken, schloss der Sprecher aber aus.

Ford, und auch in einem geringerem Maße General Motors, litten in diesem Jahr in China unter der heftigen Konkurrenz der japanischen Autohersteller, sagte Yale Zhang, Geschäftsführer von Automotive Foresight. Die Japaner seien bei der Einführung neuer Modelle, insbesondere bei den gut nachgefragten SUVs sehr erfolgreich gewesen. "Das geht dann zu Lasten der koreanischen und der westlichen Autobauer", so Zhang weiter. "Ford hat nicht genug bedeutende neue Modelle am Start".

Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor erklärte, sein Auslandsabsatz sei im Juli wegen der Entwicklung auf dem chinesischen Markt gesunken. Absolute Zahlen nannte Hyundai allerdings nicht. Die japanischen Autobauer schafften im Juli in China alle ein prozentual zweistelliges Wachstum: Nissan Motor verkaufte 14 Prozent mehr, während Honda und Toyota 12 Prozent bzw 11 Prozent mehr absetzen konnte.

