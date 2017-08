Am 28. Juli sticht ein Palästinenser mit einem Messer auf Menschen in einem Hamburger Supermarkt ein. Ein Mann kommt dabei ums Leben. Laut Bundesanwaltschaft sei der Angriff nicht dem Islamischen Staat zuzurechnen.

Die Bundesanwaltschaft hat nach wie vor keine Hinweise darauf, dass der Messerangriff in einem Hamburger Supermarkt der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zuzurechnen ist. Es lasse sich sicherlich der Schluss ziehen, dass der Täter mit der Ideologie des IS sympathisiert habe, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...