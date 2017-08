Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan waren die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.433,20 -0,18% +8,80% Euro-Stoxx-50 3.403,62 -0,87% +3,44% Stoxx-50 3.032,07 -1,05% +0,71% DAX 11.978,09 -0,30% +4,33% FTSE 7.299,50 -1,22% +2,19% CAC 5.057,13 -1,14% +4,01% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,54 +30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,26 48,59 -0,7% -0,33 -15,3% Brent/ICE 51,61 51,9 -0,6% -0,29 -12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,45 1.286,90 +0,0% +0,55 +11,8% Silber (Spot) 17,15 17,12 +0,1% +0,03 +7,7% Platin (Spot) 985,45 982,00 +0,4% +3,45 +9,1% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,5% -0,01 +14,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch zum Wochenausklang dürfte es an den US-Börsen nochmals etwas nach unten gehen. Zentrales Thema bleibt der Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm. Die Angst vor einem Krieg mit Nordkorea lässt die Anleger weltweit schon seit Tagen i aus den Aktienmärkten flüchten und ihr Heil in "sicheren Häfen" wie Gold, Staatsanleihen oder Fluchtwährungen wie Yen und Schweizer Franken suchen.

Schon vor der Startglocke werden Daten zu den Verbraucherpreisen im Juli veröffentlicht. Volkswirte prognostizieren sowohl insgesamt als auch in der Kernrate einen Anstieg um 0,2 Prozent. Die Flüsterschätzungen könnten aber inzwischen niedriger liegen oder gar von gesunkenen Preisen ausgehen, nachdem die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise wider Erwarten zurückgegangen waren.

Unter den am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalsausweisen fiel der von Snap besonders negativ auf. Die Muttergesellschaft des Messagingdienstes Snapchat ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Vorbörslich bricht die Aktie um fast 14 Prozent ein. Die Quartalszahlen von Nvidia übertrafen zwar die Erwartungen, gleichwohl gibt die Aktie um 7,8 Prozent nach. Händler sprechen von einem Gewöhnungseffekt, nachdem das Unternehmen schon in den vorigen acht Quartalen jedes Mal die Erwartungen geschlagen habe.

Nordstrom-Aktien werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Allerdings hatten die Titel am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 2,8 Prozent zugelegt, nachdem die Zahlen des Einzelhändlers überzeugt hatten. Daher dürfte auch am Freitag im regulären Geschäft eine positive Reaktion zu erwarten sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

Im Laufe des Tages:

IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H, Siena

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Nordkorea-Krise hat Europas Börsen zum Wochenschluss fest im Griff. US-Präsident Donald Trump hat den verbalen Druck auf das nordkoreanische Regime noch einmal verstärkt. Die US-Börsen knickten darauf am Vortag ein und die Volatilitätsindizes - auch bekannt als Angstbarometer - stiegen auf den höchsten Stand seit dem Wahlsieg Trumps. Nicht hilfreich in dem angespannten Umfeld ist der wieder gestiegene Euro. Das Umfeld für vermeintlich sichere Häfen wie Anleihen, Gold, Yen und Franken bleibt günstig. Der Goldpreis liegt auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni. Die deutsche Zehnjahresrendite sinkt weiter auf 0,39 Prozent. Aktien aus dem Sektor Basic Resources führen mit einem Minus von 3 Prozent auch am Freitag den Abschwung in Europa an. Dagegen halten sich die defensiven Sektoren Gesundheit/Pharma und Nahrungsmittel am besten und verlieren nur leicht. Der Bankensektor verliert als zyklischer Sektor und wegen der fallenden Renditen 1,4 Prozent. Deutsche Bank geben nach einer Verkaufsempfehlung durch HSBC kräftiger um 1,5 Prozent nach. Innogy verlieren 1,2 Prozent, nachdem die Zahlen für das erste Halbjahr im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind und der Ausblick bestätigt wurde. Für die Aktie von Deutsche Wohnen geht es um 1,4 Prozent nach unten. "Einige Marktteilnehmer haben mit einer Erhöhung der Prognose für den FFO gerechnet", sagt ein Händler mit Blick auf die Vorlage des Halbjahresberichts. Diese sei ausgeblieben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:33 Do. 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1765 +0,04% 1,1760 1,1757 +11,9% EUR/JPY 128,32 -0,10% 128,46 128,47 +4,4% EUR/CHF 1,1316 -0,03% 1,1319 1,1324 +5,7% EUR/GBP 0,9073 +0,13% 0,9061 1,1046 +6,4% USD/JPY 109,08 -0,13% 109,22 109,27 -6,7% GBP/USD 1,2968 -0,07% 1,2977 1,2989 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte folgten dem Beispiel der Wall Street, die wegen der Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung auf der koreanischen Halbinsel in die Knie gegangen war. Anleger bevorzugten weniger risikoreiche Anlagen und vermeintlich sichere Häfen. In Australien schlossen lediglich die Titel von Goldförderern im Plus, nachdem der Goldpreis auf ein 20-Monatshoch gesprungen war. Rohstoffaktien folgten den Rohstoffpreisen gen Süden. In Japan ruhte zwar der Handel wegen eines Feiertages. Allerdings wurde der Yen am Devisenmarkt gehandelt. Die japanische Währung wurde ihrem Ruf als "Fluchthafen" in unsicheren Zeiten gerecht und wertete deutlich auf. Dagegen zählte der australische Dollar zu den Verlierern. Der "Aussie" fiel zeitweise auf 0,7839 US-Dollar nach 0,7877 am Vortag - belastet von taubenhaften Äußerungen aus dem Kreise der Zentralbank. Unter den Einzelaktien hielten sich China Mobile mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent recht wacker. Der chinesische Telekommunikationskonzern will nicht blindlings in neue Übertragungsstandards investieren. Zudem sehen Analysten keine größeren Einfluss auf den Wettbewerb durch kleinere Anbieter, die zuletzt mit kundenfreundlichen Angeboten gelockt hatten. An den Rohstoffmärkten preisten Anleger angesichts der Kriegsgefahr in Korea zunehmend Konjunktursorgen ein. Zudem warnten chinesische Behörden vor "irrationalem" Handel und Preisfindungen im Stahlhandel. Die Metall bzw. Eisenerzpreise gerieten vor allem in China unter Druck. Auch die Ölpreise gaben mit den Koreasorgen weiter nach.

CREDIT

Nach der heftigen Spreadausweitung am Vortag zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Freitag wenig verändert. Ob diese Stabilisierung andauert, bleibt abzuwarten. So kann die Volatilität bei neuen Entwicklungen rund um Nordkorea schnell anziehen, was eine Ausweitung bei Credits zur Folge haben würde. Die Volatilität an den US-Märkten, gemessen am VIX, machte am Donnerstag einen Sprung von mehr als 40 Prozent.

Das Potenzial, den Kreditmarkt zu bewegen, haben auch die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Ein unerwarteter Rückgang der Erzeugerpreise hatte am Donnerstag die Erwartungen an eine baldige US-Zinserhöhung gedämpft und damit auf die Anleiherenditen gedrückt. Analysten rechnen bei den Preisdaten am Nachmittag mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Stärkere Abweichungen dürften Reaktionen an den Anleihemärkten und damit bei Credits auslösen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens soll für Lkw-Feldversuch Oberleitung an Autobahn bauen

Für den geplanten Feldversuch des Bundes mit strombetriebenen Oberleitungs-Lkw plant und baut Siemens die nötige Infrastruktur in Hessen. Auf der Autobahn A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt wird der Technologiekonzern eine zehn Kilometer lange Strecke mit einer Oberleitungsanlage ausstatten. Ab Ende 2018 sollen hier erstmals Hybrid-Lkw auf einer öffentlichen Straße in Deutschland fahren, die ihre Energie wie ein Zug mit einem Stromabnehmer aus der Oberleitung bekommen.

VW verkauft im Juli dank China-Absatz mehr Autos der Kernmarke

Volkswagen profitiert auch zum Start des zweiten Halbjahres von der guten Nachfrage nach sportlichen Geländewagen (SUV) in China. Dadurch konnte der Konzern bei seiner Kernmarke einen Absatzeinbruch auf dem Heimatmarkt mehr als ausgleichen. Weltweit stiegen die Verkäufe im Juli um 4 Prozent auf 467.000 Autos, teilte der Wolfsburger Autohersteller mit.

Volkswagen-Konzern verkauft im Juli dank China mehr Autos

Volkswagen hat auch im Konzern dank guter Geschäfte im wichtigsten Markt China rückläufige Absätze in Deutschland im Juli mehr als ausgeglichen. Gestützt wurde der DAX-Konzern dabei auch von besseren Verkäufen aller Konzernmarken, besonders gut lief es erneut bei Seat.

Bauer erhöht Prognose - Ergebnis nach Steuern wieder im Plus

