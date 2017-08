Wiesbaden (ots) - Im Rahmen des 45. AvD Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring startet mit Fuelish (www.Fuelish.de) die erste Community-App für alle Menschen mit Benzin im Blut.



Getreu dem Motto "You never drive alone" digitalisiert die App Fuelish die Welt der Benzinverrückten mit drei Kernfunktionen: DRIVE, COMMUNITY sowie NEWS & STORIES. Im Bereich DRIVE lassen sich mit wenigen Klicks Ausfahrten und Touren in der Umgebung finden oder selbst organisieren. Außerdem verpasst man nie wieder eine Veranstaltung und kann sich eine der vielen Traumrouten aussuchen und direkt die integrierte Navigation starten. Im Bereich COMMUNITY finden sich Clubs, Werkstätten und Museen, man pflegt sein persönliches Profil inklusive virtueller Garage und folgt anderen Mitgliedern, mit denen man in Kontakt bleiben möchte. In NEWS & STORIES erfährt man alle Neuigkeiten aus der Welt der Petrolheads: Was die Freunde machen, spannende Artikel sowie exklusive Videos und Bilder in einer wachsenden Auswahl interessanter Channels.



"Wir wollten allen, die unsere Leidenschaft teilen, ein Zuhause bieten und alle Bedürfnisse der Community erfüllen", sagt App-Macher Joerg Lichtenberg. Interessenten können die App ab sofort kostenlos im Apple App Store sowie im Google Play Store herunterladen.



Prominenter Unterstützer



Von Anfang an wird die App von der Rennfahrerlegende Jochen Mass unterstützt. "Alles ist heute digitalisiert - selbst moderne Autos sprechen nur noch über Computer mit dem Mechaniker. Da wurde es Zeit, in einer App das zu bündeln, was Benzin im Blut ausmacht. Ausfahrten, Strecken, Berichte und natürlich insbesondere das einfache Auffinden von anderen Petrolheads und der Austausch in der Community", beschreibt Jochen Mass.



Joerg Lichtenberg, Tilman Schwarz und Lars Reichelt aus Wiesbaden haben Fuelish genau aus diesem Grund entwickelt: "Man trifft sich zufällig auf einem Parkplatz oder an der Tankstelle, aber eine einfache Plattform zur Organisation einer Ausfahrt gab es nicht. Mit Fuelish nutzen wir die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des digitalen Zeitalters und erfüllen die Bedürfnis für Menschen mit Benzin im Blut", erklärt Gründer Tilman Schwarz.



Launch auf dem Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring



Der Oldtimer-Grand-Prix in der "grünen Hölle", der in diesem Jahr zum 45. Mal ausgetragen wird, zählt bei vielen Petrolheads zu den festen Terminen im Kalender. "Wir haben uns sehr gefreut über die Einladung des AvD und die Möglichkeit, Fuelish im Rahmen des OGP der Öffentlichkeit zu präsentieren", sagt Schwarz. Je näher der Nürburgring bei der Anfahrt rückt, desto mehr Gleichgesinnte werden gesichtet. "Warum also nicht die Anfahrt als Tour bei Fuelish eintragen, Mitfahrer aus derselben Region gewinnen und gemeinsam Spaß haben?", fragt Lars Reichelt. "Unser Motto ist ganz simpel: 'Stay hungry, stay Fuelish' - das gilt für Mensch und Maschine", sagen die drei Gründer von Fuelish.



Fuelish (www.Fuelish.de) ist eine Smartphone-App für alle Menschen mit Benzin im Blut und steht Liebhabern aller möglichen Marken, Modelle und Typen kostenlos im Apple App Store und Google Play Store zum Download zur Verfügung. Neben News & Stories aus der Welt der Benzinverrückten finden Nutzer die schönsten Routen, können Touren planen und andere dazu einladen sowie in der virtuellen Garage allerhand Fahrzeuge parken.



