BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat zu verbaler Abrüstung in der Nordkorea-Krise aufgerufen. "Eine Eskalation der Sprache wird eine Lösung des Problems nicht bringen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Er betonte, dass die Krise nicht militärisch zu lösen sei. "Eine militärische Eskalation dieser Krise hätte unvorstellbare Risiken." Der Streit zwischen Washington und Pjöngjang über das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas hatte sich in den vergangenen hochgeschaukelt. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte deswegen sogar vor einem Atomkrieg gewarnt./mfi/DP/tos

AXC0145 2017-08-11/13:33