Lieber Leser,

der Preis für die europäische Rohölsorte Brent war bereits am Donnerstagabend gefallen, nachdem der Monatsbericht der OPEC per Juli erneut einen Anstieg der Produktion verzeichnet hatte. Der Anstieg war seit Dezember 2016 mit 173.000 Barrel pro Tag zusätzlich der höchste gewesen. Das OPEC-Treffen, das in dieser Woche stattfand, um nach Lösungen für eine höhere Beteiligung bei den Kürzungen zu finden, endete ohne Erfolg. Am Freitagmorgen setzt der Preis die Abwärtsbewegung ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...