Die Spannungen mit Nordkorea machen den jüngsten Erholungsversuch deutscher Aktien zunichte. Dennoch, wenn der Dax in den nächsten Tagen nicht unter 11.900 rutscht, hat er eine zweite Chance.

Der Konflikt um Nordkorea trifft die Börsen in einer wackligen Konstellation: Nach mehreren Jahren starker Hausse gab es in den vergangenen Wochen zwar vereinzelt neue Kaufsignale; auf der anderen Seite aber drehen schon seit längerem immer mehr Einzelaktien und Branchen nach unten.

Bis Freitagvormittag (11. August) haben die Aktienbörsen zwar auf den Konflikt in Korea mit deutlichen Kursverlusten reagiert, die Abschläge halten sich bisher aber im kleinen, einstelligen Prozentbereich. Der Aktienmarkt ist angespannt, aber nicht im Crash-Modus.

Das kann natürlich noch kommen. Das gegenseitige Hochschaukeln der Parteien macht einen einseitigen Rückzug schwierig. Sollte Nordkorea noch eine Rakete steigen lassen, so spekuliert ein Banker in Frankfurt, und die Amerikaner würden diese Rakete abschießen, dürfte das "einen kleinen Crash" auslösen - also schnelle Verluste von zehn bis 15 Prozent.

Beim bisherigen Tief am Freitagvormittag tauchte der Dax fast bis auf die 200-Tage-Linie ab. Selbst wenn der Dax in einer Schockreaktion nach einer möglichen Eskalation in Korea unter diese Linie rutscht, würde sie aller Voraussicht nach noch für mehrere Wochen weiter steigen. Auch nach einem Kursschock dürfte der Dax also noch die Kraft für mindestens eine Erholung haben.

US-Märkte sind angeschlagen, aber nicht ausgeknockt

Gerade in Krisenzeiten wird die große Richtung der Börsen in den USA gemacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...