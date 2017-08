In Großbritannien sind derzeit Bilder von Kornfeldern populär. Haben Außerirdische mysteriöse Botschaften auf der Insel hinterlassen? Nein. Der Grund für den merkwürdigen Trend ist ein Geständnis der Premierministerin.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen - eine altbekannte Weisheit, die die britische Premierministerin Theresa May derzeit zu spüren bekommt. Kaum ein Brite schafft es derzeit, an einem Getreidefeld vorbeizulaufen ohne ein Foto zu schießen, das dann mit dem Verweis fieldsofwheat auf Twitter landet.

Selbst Politiker machen bei dem merkwürdigen Trend mit. Die schottische Parteikollegin der Premierministerin, Ruth Davidson, twitterte vergangene Woche Fotos von sich, wie sie mit ausgebreiteten Armen durch ein Kornfeld stapft. Sie habe eine großartige Zeit auf einem Bauernhof in ihrem Wahlkreis gehabt, schrieb sie dazu, und sie sei ermuntert worden, durch das Kornfeld der Farm zu laufen. "Wild", schloss die Parteikollegin von May ihren Tweet ab. Und bekam dafür eine Menge Applaus.

Es ist ein Scherz auf Kosten der britischen Premierministerin. Die ist derzeit schwer angeschlagen. Vor einigen Monaten war das noch anders - damals hatte Premierministerin May in Umfragen, wie gut die Briten ihre Politiker finden, sehr gut abgeschnitten. Deswegen beging sie einen folgenschweren Fehler: Die 60-Jährige rief vorzeitige Parlamentswahlen aus. Schließlich war May nicht durch eine Wahl des britischen Volkes, sondern durch den Rücktritt ihres Vorgängers ...

