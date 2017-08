Die Eskalation in der Krise zwischen Nordkorea und USA wirbelt die Finanzmärkte durcheinander. Allein der Dax hat mehr als 300 Punkte in drei Tagen verloren. Ist es an der Zeit, die Geldanlage neu zu justieren?

Turbulente Tage für Börsianer: Die Wall Street beendet jäh ihre Rekordjagd. Nach zehn Gewinntagen in Folge ging es für den Dow Jones nun drei Mal hintereinander runter - und das nicht knapp. Dem Dax misslingen die Befreiungsschläge, er fällt unter die 12.000-Punkte-Marke. Steht nach Monaten der Rally eine Wende bevor? Zumindest klopft ein alter Bekannter an die Tür: Die Unsicherheit darüber, wie es weiter geht.

Wie aufgescheucht Anleger reagieren, zeigt einmal mal mehr der Blick auf die sicheren Häfen. Gold, die klassische Krisenwährung, kletterte innerhalb weniger Tage um mehr als zwei Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 1287,97 Dollar. Aber auch die Bundesanleihe bot wie üblich Zuflucht vor den Bären. Seit Montag fiel die Rendite zehnjähriger Schuldscheine von 0,47 auf 0,38 Prozent. Fazit: Die Märkte sind wieder im Risikomodus.

"Die gute Stimmung der vergangenen drei Wochen ist mit der jüngsten Eskalation in der schwelenden Krise zwischen den USA und Nordkorea fast schon zwangsläufig verschwunden", kommentierte Marktanalyst Joachim Goldberg. Zwar gebe es den Konflikt schon länger, doch habe die jüngste Rhetorik von US-Präsident Donald Trump für viele Investoren etwas Bedrohliches.

Ähnlich bewertete auch Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Onlinebrokers CMC Markets, die Situation: "Die Unsicherheit über die geopolitische Frage zerstört gerade jegliche Risikolust der Anleger." Mehrere große Marktteilnehmer würden bereits Verkaufsempfehlungen für Aktien aussprechen und über die nächsten Wochen Potenzial für Gold und Sachwerte sehen. "Hier machen sich einige Marktteilnehmer bereit für eine größere Korrektur."

Doch soweit ist es noch nicht - auch wenn der Dax-Rutsch unter die Marke von 12.000 Punkten aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Schlag ins Kontor war. Mehrmals hat der deutsche Leitindex den Bereich bei 12.091 Zählern getestet und ist danach wieder gestiegen. Charttechniker nennen so etwas einen wichtigen Widerstand. Bis am gestrigen Handelstag dieser erneute Test anders ausging: Der Index fiel auf 11.934 Punkte - den tiefsten Stand seit April 2017.

Um das Risiko weiterer Kursverluste besser einschätzen zu können, eine langfristige Einordnung: Der Dax ist seit 2009 in einem Aufwärtstrend. Vor mehr als acht Jahren rutschte der deutsche Leitindex auf 3588 Punkte ab und stieg danach ohne Unterlass - im Juni sogar auf das neue derzeit gültige Allzeithoch bei 11.952 Zählern.

Solch ein langjähriger Anstieg verläuft nie gradlinig, sondern wird immer unterbrochen von mehr oder weniger längeren Korrekturen. So wie zum Beispiel 2011, als ...

