FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von ThyssenKrupp haben ihre Verluste am Freitagmittag weitgehend abgeschüttelt. Auftrieb habe den Papieren des Stahl- und Industriekonzerns gegeben, dass Tata Steel das Problem mit den britischen Pensionsverpflichtungen endgültig aus dem Weg geräumt habe, sagte ein Börsianer. "Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Stahlfusion in Europa." Der Pensionsfonds von Tata Steel wird mit frischem Kapital ausgestattet und abgespalten. Nach einer grundsätzlichen Einigung Mitte Mai sind nun die Verträge unterzeichnet worden.

ThyssenKrupp verhandelt schon länger mit den Indern über die Zusammenlegung der europäischen Stahlaktivitäten. Angesichts der Überkapazitäten in der Branche hält der Konzern eine Konsolidierung für erforderlich. Zuletzt ließ sich der Konzern bezüglich der Fortschritte nicht in die Karten schauen. Ob es noch in diesem Geschäftsjahr, das bis 30. September läuft, eine Einigung geben wird, wollte Finanzvorstand Guido Kerkhoff "weder bestätigen noch dementieren"./ag/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007500001 INE081A01012

AXC0152 2017-08-11/14:08