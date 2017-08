In elf Folgen hat Jochen Kauper bisher Aktien aus aller Welt vorgestellt, analysiert, kritisiert und häufig auch gelobt. Allerdings braucht selbst ein Börsenpunk einmal Urlaub. Deswegen wird die nächste reguläre Sendung erst Anfang September produziert. Um die Zeit zu überbrücken, gibt es heute einen kleinen Rückblick auf die Aktien, die Teil der bisherigen Sendungen waren. In zwei Wochen blickt Jochen Kauper auf seine persönlichen Erfahrungen an der Börse zurück. Dann erzählt er von seinen ersten Investments und welche Vorbilder ihn prägten.