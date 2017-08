=------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Interim report and unaudited financial statements for the period ended 30th June 2017 - in englischer Sprache Hiermit gibt die RZB Finance Jersey IV Limited bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 87 Abs. 1 BörseG Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 11.08.2017 Veröffentlichungsort: http://www.rbinternational.com/rzbfinancefour1h2017 Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2017 07:57 ET (11:57 GMT)