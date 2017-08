US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea abermals mit dem Einsatz des Militärs gedroht. Die militärischen Lösungen seien "komplett vorbereitet und einsatzbereit" für den Fall, dass die Führung in Pjöngjang unklug handeln sollte, teilte Trump am Freitag per Twitter mit. "Hoffentlich findet Kim Jong Un einen anderen Weg!"

