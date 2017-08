Frankfurt - Gold ist als sicherer Hafen weiter gefragt und bleibt im Aufwind, so die Analysten der Commerzbank.Es steige zeitweise auf 1.290 USD bzw. fast 1.100 EUR je Feinunze und nähere sich damit in USD gerechnet dem Anfang Juni verzeichneten 2017-Hoch. US-Präsident Trump habe die Rhetorik Richtung Nordkorea weiter verschärft. Gestern habe Gold aber auch im Zuge schwacher Produzentenpreise in den USA im Juli zugelegt, die zu einem wieder abwertenden US-Dollar geführt hätten. Der im Jahresvergleich geringere Anstieg der Erzeugerpreise könnte ein Vorbote für die Verbraucherpreise in den USA sein, die heute Nachmittag veröffentlicht würden.

