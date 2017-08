Die Deutsche Börse AG versucht, mit dem neugeschaffenen Marktsegment SCALE eine Plattform für junge und/oder kleine kapitalsuchende Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Bisher ist der Erfolg "überschaubar" und der letzte Börsengang dort ("Naga Group") bot viel Anlass zur Kritik. Vor 20 Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Neuen Marktes beteiligt und seitdem an verschiedensten Transaktionen im Small- und MidCap Sektor involviert, sind wir der Meinung, dass Scale nicht zu Ende gedacht ist und die Voraussetzungen für die gesteckten Ziele nicht erfüllen kann. Daher schlagen wir ein deutlich weniger reguliertes Segment vor, welches sich in der Praxis selbst kontrollieren und überwachen wird. Sehen Sie hier unser aktuelles Interview dazu: ...

