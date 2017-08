- Termine vom 14. bis 20. August - === M O N T A G, 14. August 2017 *** 01:50 JP/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Essen 07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1H (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Aufzeichnung der Sendung "Forum Politik" von Phoenix und Deutschlandfunk (Ausstrahlung am Abend) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS D I E N S T A G, 15. August 2017 *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 2Q, Kassel 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 08:00 DE/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, PK zum Stand der Klageverfahren sowie "Enthüllung neuer Fakten zum Diesel-Abgasskandal", Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Juli *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August *** 16:00 US/Lagerbestände Juni *** 18:10 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage August - DE/Länder Berlin, Brandenburg und Bundesregierung, ao Gesellschafterversammlung, Thema u.a. Offenhaltung des Flughafens Tegel, Potsdam - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich, Italien und Südkorea geschlossen M I T T W O C H, 16. August 2017 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 IT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juli *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) 12:45 DE/Bundesaußenminister Gabriel, Teilnahme an der Veranstaltung "Deep Cuts Commission", Berlin *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Interview mit Youtubern 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Juli *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** - DE/Stada Arzneimittel AG, Fristende zur Aktien-Andienung im Zuge der Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain und Cinven D O N N E R S T A G, 17. August 2017 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1H, Berlin 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Aschheim 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Pullach *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1H, München 11:00 DE/Diebold Nixdorf AG, Ergebnis 3Q, Paderborn *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 20. Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli 17:00 DE/SPD-Kanzlerkandidat Schulz, Aufzeichnung der Sendung "Forum Politik" von Phoenix und Deutschlandfunk (Ausstrahlung am Abend) 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Handelskammer von Lubbock 19:45 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Edina Rotary Club F R E I T A G, 18. August 2017 *** 07:30 GB/Air Berlin plc, Ergebnis 2Q, Rickmansworth *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni 11:00 DE/Friedrich-Ebert-Stiftung, PK zur Studie "60 Prozent der EU-Bürger wollen mehr Europa", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan August (1. Umfrage) 16:15 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Dallas County Community College District - DE/Grand City Property Ltd, Ergebnis 1H, Berlin - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Griechenland (Fitch), Rumänien (Moody's) S O N N T A G, 20. August 2017 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit CSU-Chef Seehofer, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Linken-Fraktionschefin Wagenknecht, Berlin ===

