Zürich (pts022/11.08.2017/14:40) - Qatar Airways, Qatars Innenministerium (MoI) und Qatar Tourism Authority (QTA) haben bekannt gegeben, dass Qatar mit sofortiger Wirkung visafreien Eintritt für Bürger aus 80 Ländern genehmigt. Die Staatsbürger dieser 80 Länder, die Qatar besuchen wollen, müssen kein Visum mehr beantragen oder bezahlen. Stattdessen erhalten sie bei der Einreise eine kostenlose Genehmigung zur mehrfachen Ein- und Ausreise, wenn sie einen Reisepass mit einer Mindestgültigkeit von sechs Monaten und ein bestätigtes Transit- oder Rückflugticket vorweisen können. Abhängig von der Staatsangehörigkeit des Besuchers ist die Genehmigung ab dem Ausstellungsdatum entweder 180 Tage gültig und der Besucher darf insgesamt 90 Tage in Qatar bleiben (mehrfache Ein- und Ausreise möglich) oder sie ist ab Ausstellungsdatum 30 Tage gültig und berechtigt den Besucher, bis zu 30 Tage in Qatar zu verbringen. Im letzteren Fall besteht die Möglichkeit, eine Verlängerung für weitere 30 Tage zu beantragen. Diese Entwicklungen sind Teil einer Reihe von Massnahmen, die Qatar ergriffen hat, um die Einreise in das Land zu erleichtern. Im vergangenen Monat wurde eine Plattform für Online-Visa eingeführt, www.qatarvisaservice.com. Hierüber können Reisende aller Nationalitäten Touristen- und Besuchervisa unkompliziert beantragen. Das Land erwägt weitere Optimierungen seiner Visumspolitik, wie z. B. die Aufhebung der Visumspflicht für Besitzer einer Aufenthaltserlaubnis oder eines gültigen Visums aus den Nationen des Golfkooperationsrates (Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate), Grossbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland oder den Schengen-Ländern. Diese Verzichtserklärung würde es berechtigten Besuchern ermöglichen, eine elektronische Reisegenehmigung zu erhalten, indem sie eine einfache Online-Bewerbung mindestens 48 Stunden vor Reisebeginn ausfüllen. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker teilte mit: "Die heutige Ankündigung rückt den Staat Qatar in die Position des offensten Landes der Region. Dies ist ein wichtiger Anlass für Qatar, da eine Vielzahl von Nationalitäten nun berechtigt ist, visumsfrei in unser Land einzureisen, worauf wir sehr stolz sind. Qatar Airways ist die nationale Airline des Staates Qatar und als solche fühlen wir uns sehr geehrt, Millionen von Menschen jedes Jahr in unser schönes, einladendes und historisches Land zu bringen. Diese wichtige Initiative des Innenministeriums und der Qatar Tourism Authority wird die Gelegenheit bieten, noch mehr Besucher aus noch mehr Ländern willkommen zu heissen, um die vielen spannenden Attraktionen zu erleben, die sie hier erwarten." Laut Hassan Al Ibrahim, Chief Tourism Development Officer bei QTA, ist der Verzicht der Visumspflicht ein wichtiger Bestandteil der nationalen Tourismusstrategie, die derzeit in Partnerschaft mit Akteuren aus dem öffentlichen und privaten Sektor überprüft wird. Der Hauptfokus der Führung des Landes liegt auf einer zunehmenden Diversifizierung der Volkswirtschaft Qatars, die mitunter den Tourismus weiter stärken soll. Eine überarbeitete Entwicklungsstrategie wird am 27. September 2017 bekannt gegeben, wenn Qatar die offizielle Feier anlässlich des Welttourismus-Tages veranstaltet. "Die Vereinfachung der Einreise ist ein wesentliches Element zur weiteren Förderung unserer Tourismusindustrie. Mit dieser Bekanntgabe erreichen wir ein neues Kapitel unserer Strategie 2030", so Al Ibrahim. "Zusammen mit unseren Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor haben wir alle Aspekte berücksichtigt, um Besuchern aus aller Welt eine einfache Einreise zu ermöglichen. Sie spielt zweifellos eine zentrale Rolle, um einen ersten positiven, langanhaltenden Eindruck unseres Landes zu bekommen." Im November 2016 führte Qatar ein freies Transitvisum ein, das Passagieren aller Nationalitäten die Einreise in Qatar für mindestens fünf und bis zu 96 Stunden (vier Tage) ermöglicht. Im Mai 2017 riefen Qatar Airways und QTA gemeinsam +Qatar ins Leben, eine Initiative zur Förderung des Landes als Stopover-Destination. Diese Massnahmen und die intensivierte internationale Vermarktung führten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einem Anstieg der Anzahl der Zwischenstopps in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 um 39 Prozent. Der untere Abschnitt beschreibt die neue Visumspflicht für die Bürger der 80 Länder. Die Einreise in Qatar wird nach alleinigem Ermessen des Innenministeriums von Qatar genehmigt. A) Staatsangehörige der folgenden 33 Länder bedürfen keiner Visumspflicht und können bei Ankunft in Qatar eine Visumsbefreiung erhalten. Diese gilt für 180 Tage ab Ausstellungsdatum und berechtigt den Inhaber, bis zu 90 Tage in Qatar zu verbringen, auch bei mehrfacher Ein- und Ausreise. 1. Bahamas 2. Belgien 3. Bulgarien 4. Dänemark 5. Deutschland 6. Estland 7. Finnland 8. Frankreich 9. Griechenland 10. Island 11. Italien 12. Kroatien 13. Lettland 14. Liechtenstein 15. Litauen 16. Luxemburg 17. Malta 18. Niederlande 19. Norwegen 20. Österreich 21. Polen 22. Portugal 23. Rumänien 24. Schweden 25. Schweiz 26. Seychellen 27. Slowakei 28. Slowenien 29. Spanien 30. Tschechische Republik 31. Türkei 32. Ungarn 33. Zypern B) Staatsangehörige der folgenden 47 Länder bedürfen keiner Visumspflicht und können bei Ankunft in Qatar eine Visumsbefreiung erhalten. Diese gilt für 30 Tage ab Ausstellungsdatum und berechtigt, bis zu 30 Tage in Qatar zu verbringen, auch bei mehrfacher Ein- und Ausreise. Die Befreiung kann für weitere 30 Tage verlängert werden. 1. Andorra 2. Argentinien 3. Aserbaidschan 4. Australien 5. Bolivien 6. Brasilien 7. Brunei 8. Chile 9. China 10. Costa Rica 11. Ecuador 12. Georgien 13. Grossbritannien 14. Guyana 15. Hongkong 16. Indien 17. Indonesien 18. Irland 19. Japan 20. Kanada 21. Kasachstan 22. Kolumbien 23. Kuba 24. Libanon 25. Malaysia 26. Malediven 27. Mazedonien 28. Mexiko 29. Moldawien 30. Monaco 31. Neuseeland 32. Panama 33. Paraguay 34. Peru 35. Russland 36. San Marino 37. Singapur 38. Südafrika 39. Südkorea 40. Suriname 41. Thailand 42. Ukraine 43. Uruguay 44. Vatikanstadt 45. Vereinigte Staaten von Amerika 46. Venezuela 47. Weissrussland Passendes Bildmaterial finden Sie unter: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/albums/72157687386333545 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle: panta rhei pr gmbh +41 (0)44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com Über Qatar Airways Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 20. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 200 Flugzeugen, die über 150 Ferien- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Die Fluggesellschaft hält auch weiterhin an ihren Expansionsplänen für 2017/2018 fest. Dazu zählen die Einführungen der Routen nach Suhar (Oman), Chiang Mai (Thailand), Medan (Indonesien), Canberra (Australien), Chittagong (Bangladesch), Mombasa (Kenia) sowie viele weitere. Qatar Airways wurde bereits viermal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet, zuletzt im Juni 2017. Zusätzlich wurde sie im Jahr 2017 mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste First Class Airline Lounge und als beste Airline im Nahen Osten ausgezeichnet. Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14'250 An- und Abflügen täglich. Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen bis zu 3000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem A350, A380, A319, B787 Dreamliner sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben. Qatar Airways, der offizielle FIFA-Partner, ist ebenfalls offizieller Sponsor vieler Spitzensportveranstaltungen, darunter die WM 2018 und 2022. Die Airline ist im Einklang mit den Werten des Sports, Menschen zusammenzubringen. Dies ist auch der Kern ihrer Markenbotschaft - Going Places Together. Qatar Airways Cargo ist das drittgrösste Luftfrachtunternehmen der Welt. Es beliefert über den Knotenpunkt Doha mehr als 60 exklusive Frachtziele. Die Cargo-Flotte umfasst momentan acht Airbus 330F, zwölf Boeing 777 Frachter und ein Boeing 747 Frachter. In der Schweiz fliegt Qatar Airways seit 2004 den Flughafen Zürich an. Im Juni 2007 ist die Destination Genf hinzugekommen. Die Verbindungen werden täglich angeboten. Zudem wird der Flughafen Basel zweimal wöchentlich von Qatar Airways Cargo angeflogen. Mit dem "Pharma Express" werden die wichtigen pharmazeutischen Industriestandorte Basel und Brüssel mit der Welt verbunden.

