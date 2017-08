Frankfurt - Im Zuge fallender Ölpreise und schwächerer Aktienmärkte, die eine höhere Risikoaversion der Marktteilnehmer ausdrücken, kamen auch die Metallpreise gestern unter Druck, so die Analysten der Commerzbank.Heute Morgen würden sie weiter nachgeben, was die Analysten auch auf Gewinnmitnahmen nach den starken Anstiegen zuvor zurückführen würden. In China würden heute zudem die Stahl- und Eisenerzpreise merklich fallen - Betonstahl zeitweise um 3,5%, Eisenerz um über 5% -, was wohl ebenfalls die Metallpreise belaste. Wie die schon am Dienstag von der Zollbehörde veröffentlichte Handelsstatistik Chinas zeige, habe China im Juli erneut nur relativ wenig Stahl exportiert. Die Ausfuhren hätten mit fast 7 Mio. Tonnen allerdings etwas über dem Wert des Vormonats gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...