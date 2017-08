Auch wenn derzeit an den Börsen der Rückwärtsgang angesagt ist und womöglich Herbststürme bevorstehen - für den Sparer heißt es, Risiken einzugehen. Denn nach wie vor übersteigt die Inflation massiv den Zinsertrag. Sie betrug in Deutschland im Juli 1,7 Prozent. Zugleich zahlen die Geldinstitute kaum noch Zinsen: 0,15 Prozent gibt es in Deutschland im Schnitt auf dem Tagesgeldkonto laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...