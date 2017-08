BERLIN (Dow Jones)--Nach seinen erneuten Drohungen gegen Nordkorea hat Kanzlerin Angela Merkel die Scharfmacherei von US-Präsident Donald Trump heftig kritisiert. "Eskalation der Sprache halte ich für die falsche Antwort", sagte Merkel am Freitag in Berlin. Trump hatte Nordkorea zuvor mit Krieg gedroht. "Militärische Lösungen" seien "vollständig vorbereitet, geladen und entsichert" (in place, locked and loaded), sagte Trump. Merkel entgegnete, sie sehe keine militärische Lösung und halte sie auch nicht für geboten.

Statt einer militärischen Lösung brauche es "beständige Arbeit, wie wir sie im UN-Sicherheitsrat gesehen haben", sagte Merkel. Vor allem müsse es eine sehr enge Kooperation der betroffenen Länder geben, allen voran die USA und China. "Deutschland wird hier bei den Lösungsmöglichkeiten nichtmilitärischer Art sehr intensiv mit dabei sein" , sagte Merkel.

