BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will sich die Abschottung gegen die Flüchtlingsströme aus Afrika weitere Millionen kosten lassen. Kanzlerin Angela Merkel stellte dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, und dem Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, William Lacy Swing, bei einem Treffen am Freitag in Berlin bis zu 50 Millionen Euro für dieses Jahr in Aussicht. Das Geld soll demnach vor allem in Libyen eingesetzt werden.

Das Problem der illegalen Migration aus Libyen heraus sei "eine Herausforderung", sagte Merkel. Die Ausbildung der libyschen Küstenwache führe dazu, dass Menschen in libyschen Hoheitsgewässern aufgefischt und ins Land verbracht würden. Nun müsse dafür gesorgt werden, dass diese Menschen würdig untergebracht würden.

Gleichzeitig betonte Merkel die Notwendigkeit für einen politischen Prozess in Libyen. Die Einheitsregierung habe nicht die Hoheit über das ganze Land, sagte sie. Das Augenmerk müsse deshalb auf der Bildung einer einheitlichen libyschen Regierung liegen. Libyen selber befinde sich in einer schwierigen Situation mit vielen Binnenvertriebenen.

Trotz der Bildung einer Einheitsregierung unter Premierminister Fayez al-Sarraj werden Teile Libyens weiter von bewaffneten Milizen kontrolliert. Von den fehlenden staatlichen Strukturen profitieren die Schlepperbanden, die meist seeuntaugliche Flüchtlingsboote von der libyschen Küste aus auf die gefährliche Fahrt nach Europa schicken.

Viele dieser Flüchtlinge landen in Italien, dem Merkel ebenfalls dankte.

August 11, 2017

