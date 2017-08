Die Verbraucherpreise in den USA klettern im Juli um 1,7 Prozent, doch vom erklärten Ziel der US-Notenbank Fed ist das noch weit entfernt. Ökonomen hatten mit stärkerer Inflation gerechnet.

Der Inflationsdruck in den USA nimmt leicht zu. Die Verbraucherpreise kletterten im Juli um 1,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Im Juni lag die Teuerung noch bei 1,6 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 1,8 Prozent gerechnet.

Die ...

