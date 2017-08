Herr K kommt frisch aus dem Urlaub - und findet sich ad hoc in einer hitzigen Diskussion zu politisch vertretbaren Reisezielen wieder. Büroalltag zwischen den Fronten von Realpolitikern und Demokratieverteidigern.

Diesmal hat Koslowski es übertrieben, auch wenn man ihm in der Firma schon viel hat durchgehen lassen: sein ausgeprägtes Desinteresse an Themen wie Diversity, Leibesertüchtigung oder gar gutem Geschmack zum Beispiel. Vor allem natürlich seine archaischen Altherrenwitze, für die man heute selbst auf einem Schützenfest in ländlichen Zonenrandgebieten schnell allein am Bierzelttisch säße. Immer sagte man sich: Einen Dorfdeppen hält jede menschliche Gemeinschaft aus. Aber jetzt ist selbst Koslowski zu weit gegangen: Er hat in der Türkei Urlaub gemacht!

"Ja, und?!", versucht er sich gegen die Vorwürfe seiner Kollegen zu verteidigen. "Fünf-Sterne-Resort gleich hinter Marmaris, drei Wochen zum Preis von einer, und im Prinzip hatte jeder der wenigen deutschen Gäste seinen eigenen Üzgür als Servicekraft. Hätte ich da wegen Erdogan Nein sagen sollen?" So ist Koslowski, wenn er ganz bei sich ist.

"Geht's denn immer nur ums Geld?" So ist Frau Stibbenbrook aus der Rechtsabteilung, wenn sie ganz außer sich ist. "Bodenlos", zischt sie und verlässt mit ihrem halb gegessenen Avocado-Aioli-Wrap als Erste den ...

