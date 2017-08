Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Effecten-Spiegel AG / Aktienrückkaufprogramm Effecten-Spiegel AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2017-08-11 / 18:03 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Detaillierte Angaben zum Aktienrückkauf ISIN DE0005647630 Zeitraum: 07.08.2017 - 11.08.2017 Datum Handelsplatz zurückgekaufte gewichteter Kurswert Durch- Aktien (in schnittskurs in gesamt EUR Stück) in EUR 07.08.2017 Stuttgart 0 0,00 0,00 07.08.2017 München 120 18,145 2.177,40 08.08.2017 Stuttgart 0 0,00 0,00 08.08.2017 München 117 18,14 2.122,38 09.08.2017 Stuttgart 0 0,00 0,00 09.08.2017 München 110 17,80 1.958,00 10.08.2017 Stuttgart 0 0,00 0,00 10.08.2017 München 0 0,00 0,00 11.08.2017 Stuttgart 109 17,30 1.885,70 11.08.2017 München 0 0,00 0,00 2017-08-11 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Internet: www.effecten-spiegel.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 601037 2017-08-11

