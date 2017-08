Spirituosenkonzern Diageo steigert die Gewinne, Entsorger Veolia bleibt Kerninvestment und Anleihenfonds Robus MM Value bringt sieben Prozent Rendite. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp Diageo - Ein hochprozentiges Angebot

Mit einem Kurssprung feiern Anleger das Diageo-Geschäftsjahr 2017 (bis 30. Juni), in dem der britische Schnapshersteller 15 Prozent mehr Umsatz und 18 Prozent mehr Nettogewinn erzielt hat. Gut möglich, dass sich der Kurs zunächst etwas beruhigt, doch dann ist die Aktie ein klarer Kauf.

Ein Vorteil für Diageo ist der Brexit und der damit verbundene Rückgang des Pfund Sterling. Fast neun Zehntel seiner Spirituosen verkauft Diageo außerhalb Großbritanniens. Die sinkende Kurs der britischen Währung hilft im Wettbewerb gegen Konkurrenten und lässt die Zahlen im eigenen Abschluss besser aussehen.

Die Topposition bei starken Spirituosenmarken, mit Produkten wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka oder Guinness-Bier, macht es Diageo leichter, hohe Verkaufspreise durchzudrücken. Im gerade beendeten Geschäftsjahr stieg der Absatz um ein Prozent, der Umsatz aber (ohne Währungseffekt) um vier Prozent. In allen großen Verkaufsregionen legen die Briten derzeit zu. In Nordamerika baut Diageo den Marktanteil durch die Übernahme der angesagten Tequila-Marke Casamigos aus.

Wegen seiner Schlüsselposition auf dem Spirituosenmarkt ist Diageo ein Übernahmekandidat. Als führende Aktionäre sind nur Finanzinvestoren an Bord, etwa Blackrock und der norwegische Staatsfonds. Die würden sich wohl nicht gegen einen guten Übernahmepreis wehren. Weiter nach oben getrieben wird der Kurs zudem durch ein neues, milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm.

Aktientipp Veolia: Marge, Müll und Mexiko

Mit Spannung warten Anleger auf den Ausgang der Gespräche des französischen Versorgungskonzerns Veolia mit der englischen Industriestadt Sheffield. Wahrscheinlich wird Veolia bei neuen Verträgen zur Müllentsorgung nicht mehr so gute Preise erzielen wie bisher. Doch selbst dann wäre ein Abschluss ein Erfolg, denn die Franzosen würden damit eine negative Serie stoppen. Seit Jahren leiden sie darunter, dass Großstädte wie Berlin, Paris oder Vilnius dazu übergehen, die Wasserversorgung oder die Abfallbeseitigung wieder selbst in die Hand zu nehmen.

Neue Wachstumsfelder sind für Veolia dafür umso wichtiger - und hier kommen die Franzosen voran. In Mexiko City bekamen sie vor Kurzem den Auftrag für Bau und Betrieb der größten Anlage zur Müllverbrennung und Stromerzeugung in Lateinamerika. Mit chinesischen Unternehmen haben sie langjährige Verträge über die Lieferung von Strom und die Verwertung von Biomasse abgeschlossen. Dank zweistelligen Umsatzwachstums dort steuern die Schwellenländer einen immer größeren Geschäftsanteil bei. Vor allem die Wasserversorgung wird wichtiger. Weltweit bekommen 100 Millionen Menschen Trinkwasser von Veolia.

Auch in Europa wächst der Entsorgungsbedarf. Der Rückbau von Kraftwerken und alten Industrieanlagen oder die Beseitigung von Giftmüll sind technisch so aufwendig, dass Städte dies in Eigenregie kaum leisten können. Zudem baut Veolia durch Übernahmen sein Angebot an speziellen Entsorgungsdiensten aus: zuletzt etwa durch den schwedischen Recycler Andersson, der auch Datenvernichtung anbietet, oder die Eurologistikgruppe aus Brandenburg, die aus Müll Brennstoffe gewinnt. Veolia-Aktien sind ein Kerninvestment ...

