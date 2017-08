Der derzeitige Nordkorea-Konflikt hat auch die Biotechbranche in Mitleidenschaft gezogen. Dabei ist die Branche eigentlich bestens aufgestellt und historisch günstig bewertet. Mittlerweile stammt jedes zweite neu zugelassene Medikament aus dem Labor eines Biotech-Unternehmens. Experten rechnen mit jährlichen Wachstumsraten in der Branche von rund zehn Prozent in den kommenden zwei Jahren. Zudem dürften immer mehr Biotech-Firmen den Sprung in die Gewinnzone schaffen. Um von einer positiven Entwicklung überproportional profitieren zu können, hat DER AKTIONÄR den neuen VIRICA-Index ins Leben gerufen. Anhand einer Vielzahl von Kritieren wie unter anderem Portfoliostärke, Wachstumsaussichten und Bewertung wurden sechs aussichtsreiche Titel aus dem US-Biotech-Sektor in einem Index zusammengefasst: Vertex, Incyte, Regeneron, Ionis, Celgene und Amgen. Der Backtest bis zum Jahr 1995 hat ergeben, dass sich der VIRICA-Index mit einer Performance von mehr als 8.000 Prozent über fünfmal so gut wie der Nasdaq Biotech Index entwickelt hat. Mit dem neuen Aktienpaket haben Anleger die Chance, den breit gefächerten Nasdaq Biotech Index auch in Zukunft deutlich outzuperformen. Risikobereite Anleger können den Index sogar hebeln.

