Die Diesel-Affäre brachte der deutschen Autoindustrie einen immensen Vertrauensverlust ein. Kanzlerin Merkel appelliert nun an die Konzernchefs - und warnt vor dem drohendem Verlust tausender Arbeitsplätze.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat von den deutschen Autobossen in der Diesel-Affäre verlangt, rasch verspieltes Vertrauen wieder herzustellen. "Weite Teile der Automobilindustrie haben unglaubliches Vertrauen verspielt", sagte Merkel am Samstag zum Start in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs bei einer Veranstaltung des CDU-Arbeitnehmerflügels (CDA) in Dortmund. Dies müssten die Unternehmensführungen nun wieder herstellen. "Da muss gehandelt werden." Ehrlichkeit gehöre zur sozialen Marktwirtschaft.

"Das, was man da unter den Tisch gekehrt hat, oder wo man Lücken in den Abgastests einfach ...

