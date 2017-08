Eine umstrittene Reform droht die Gewaltenteilung in Polen aufzuheben. Sie ermächtigt den Justizminister des EU-Landes dazu, leitende Richter ohne Gründer auszutauschen. Ausländische Investoren sind verunsichert.

In den sozialen Netzen tobt die Wut über Polens rechtspopulistische Regierung und ihre umstrittene Justizreform. "Es sind nicht die Gerichte, die Polens Gesellschaft teilen, sondern eure kranke Partei und eure Wähler", schreibt beispielsweise Krystian Brzozowski auf Facebook. "Bei der ersten Gelegenheit werde ich mich aus dem Staub machen", kündigt Daniel Drzewinski an. Wacht endlich auf. Die Jungen sind bereits auf die Straße gegangen. Ihnen gehört die Zukunft Polens", fordert Krystian Bartosinski im Netz. Doch der Protest bleibt ungehört.

Am Samstag ist ein wichtiger Teil der auch von der EU heftig kritisierten Justizreform in Kraft getreten. Für die in Warschau regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ist das ein weiterer Meilenstein bei der Unterwerfung der Justiz. Das neue Gesetz der nationalkonservativen Regierung ermöglicht, dass der Justizminister des EU-Landes künftig alle leitenden Richter an den gewöhnlichen Gerichten einschließlich der Berufungsgerichte grundlos entlassen kann. Zudem kann er eigenständig einen eigenen Kandidaten einsetzen. Der amtierende Justizminister Zbigniew Ziobro kann so wichtige Posten mit eigenen Gefolgsleuten besetzen. Das Verhältnis zwischen Ziobro und PiS-Chef Jaroslav Kaczynski gilt auf Grund der langen Zusammenarbeit als sehr eng. "Er ist ein Gefolgsmann, der nur im Schatten von Kaczynski groß sein kann", heißt es in politischen Kreisen in Warschau.

"Mit der Einführung der Justizreform beginnt in Polen das Ende unabhängiger Richter und Gerichte. Richter in Polen werden nun sehr genau beobachten müssen, welche Positionen der Justizminister vertritt", sagte Malgorzata Gersdorf, Präsidentin des Obersten Gerichts in Warschau, der konservativen Zeitung "Rzeczpospolita". Der Posener Richter Bartlomiej Przymusinski sieht ebenfalls die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Der Zeitung "Rzeczpospolita" sagte er, dass die Richter in Polen zwar eine Justizreform gefordert hätten, allerdings erhofften sie sich von ihr eine Erleichterung ihrer Arbeit, um schneller Urteile aussprechen zu können. Diese Veränderung werde es nun nicht geben. Stattdessen werden die Gerichte nun Politikern untergeordnet.

