Betrachtet man den Tageschart der Daimler AG Aktie, ist zunächst die deutliche Short-Tendenz zu erkennen. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass sich der Kurs bereits seit einigen Wochen in einem Gleichgewicht eingependelt hat. In den entsprechenden Extrembereichen kann es durchaus lukrativ sein, um in den Markt einzusteigen. Und dies eben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...