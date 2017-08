Cottbus (ots) - Zu Hause ist es zwar am schönsten, aber nicht unbedingt auch noch im Urlaub. Da tut Tapetenwechsel gut. Trotzdem steht fest: Viele deutsche Sommerurlauber haben sich wieder auf die schönen Regionen im eigenen Land besonnen. Davon profitiert die Lausitz. So zahlen sich die vielen touristischen Investitionen der vergangenen Jahre in der Lausitz aus. Neben dem Urlaubermagnet Spreewald entdecken immer mehr Urlauber aus ganz Deutschland inzwischen die neuen Urlaubsreize im Lausitzer Seenland. Wer in den schönsten Wochen des Jahres gut unterkommen will, muss dort inzwischen vielerorts sehr rechtzeitig buchen. Der bisher meteorologisch durchwachsene Sommer war zeitweilig ein echter Stresstest für die hiesigen Touristiker. Die meisten haben ihn gemeistert. Über Zahlen lässt sich nur spekulieren. Wenn auch in Sachsen die großen Sommerferien schon wieder vorbei sind. In vielen Ländern wird noch geurlaubt. Aber es scheint sicher: Die Zahl der Urlauber ist in diesem Jahr auch in der Lausitz ordentlich gestiegen.



OTS: Lausitzer Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47069 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47069.rss2



Pressekontakt: Lausitzer Rundschau Telefon: 0355/481232 Fax: 0355/481275 politik@lr-online.de