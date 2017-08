Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Jena, 14. August 2017 (pta001/14.08.2017/02:15) - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt bekannt, dass sie sich in Verhandlungen über den Verkauf ihrer Anteile an der Nanotron Technologies GmbH befindet.



Die Nanotron Technologies GmbH hat hierzu eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem potenziellen Käufer Sensera Limited abgeschlossen. Die an der australischen Börse ASX gelistete Sensera Limited (Issuer Code: SE1) strebt an, 100% der Nanotron Technologies GmbH zu einem Gesamtkaufpreis von 6,4 Millionen Euro zu erwerben. Ziel ist es, bis spätestens 21. August 2017 einen verbindlichen Kaufvertrag zu schließen und diesen schnellstmöglich zu vollziehen. Der Kaufpreis soll in bar und Aktien der Sensera Limited in mehreren Tranchen über einen Zeitraum von bis zu 14 Monaten gezahlt werden. Der voraussichtliche Kaufpreisanteil der DEWB beträgt bis zu eine Millionen Euro und würde im laufenden Geschäftsjahr 2017 einen Ergebnisbeitrag in gleicher Höhe leisten.



Weitere Einzelheiten zur angestrebten Transaktion finden sich in der diesbezüglich heute veröffentlichten ASX-Börsenmitteilung von Sensera Limited: http://www.asx.com.au/asxpdf/20170814/pdf/43lcs7wfsbztdx.pdf



