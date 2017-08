PEKING (dpa-AFX) - In China haben im Juli neben der Industrieproduktion auch die Daten aus dem Einzelhandel und zu den Sachanlage-Investitionen enttäuscht. Letztere seien im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Montag in China mit. Im Juni waren sie noch um 8,6 Prozent gestiegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas höheren Wachstum gerechnet. Ebenfalls schwächer als erwartet fiel das Plus des Einzelhandelsumsatzes aus. Dieser zog im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 (Juni 11,0) Prozent an. Experten hatten mit einem Plus von 10,8 Prozent gerechnet./zb/tav

