Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIHK - Die deutsche Industrie beurteilt wichtige Standortfaktoren hierzulande schlechter als vor drei Jahren. Darauf weist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, in einem Brief an die Mitglieder des Bündnisses "Zukunft der Industrie" hin. Laut einer neuen DIHK-Umfrage unter mehr als 1.500 Unternehmen habe sich besonders die Unzufriedenheit mit dem Breitbandausbau und der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen verstärkt. Den Standortfaktor Energiekosten stuften die Unternehmen zwar besser ein als vor drei Jahren, vergaben aber dennoch nur eine glatte "Vier" - die schlechteste Note der Umfrage. (FAZ S. 15)

ENERGIEWENDE - Angesichts absehbar weiter steigender Energiekosten empfiehlt die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung der nächsten Bundesregierung eine Neuausrichtung der Finanzierung der Energiewende. Der Kern des Plans, der der FAZ vorliegt, sieht vor, die Ökostromumlage drastisch um bis zu zwei Drittel zu senken. Die dadurch entstehende Finanzierungslücke von 16,5 Milliarden Euro solle ein aus Steuergeldern finanzierter Energiewendefonds schließen. (FAZ S. 17)

CHINA - Die Regierung in Peking will die Chemiebranche effizienter und innovativer machen - und damit fit für den Weltmarkt. Die deutschen Konzerne müssen sich auf einen härteren Wettbewerb einstellen. (Handelsblatt S. 16)

SCHWEIZ - Seit Anfang August ermittelt die Karlsruher Bundesanwaltschaft gegen drei Mitarbeiter des Schweizer Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit, also der Spionage gegen Deutschland. Dies erfuhren Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR aus verlässlicher Quelle. Der Generalbundesanwalt wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Fall äußern. (SZ S. 1)

LEHRER - Für unbefristete Arbeitsverträge für angestellte Lehrer hat der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, plädiert. Kauder sagte im Gespräch mit der Bild am Sonntag, der Staat müsse fair mit jungen Lehrern umgehen. Es sei "nicht akzeptabel, dass junge Lehrerinnen und Lehrer sehr oft mit Beginn der Sommerferien in die Arbeitslosigkeit entlassen und erst im neuen Schuljahr wieder eingestellt werden". Kauder richtete seinen Appell an die Bundesländer, die für die Einstellung von Lehrern verantwortlich sind. (FAZ S. 1)

SICHERHEIT - Der Bundesliga-Dachverband DFL war erfreut. Vor Gericht wurde im Mai der Versucht der Hansestadt Bremen abgewehrt, künftig den Profi-Fußball für die Polizeieinsätze zur Kasse zu bitten. Ein Triumph für die Deutsche Fußball Liga (DFL). Tatsächlich würden nach einer repräsentativen Umfrage aber fast drei Viertel der Bundesbürger für das Gegenteil plädieren. Insgesamt 73 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass bei Sportveranstaltungen, wie Fußballspielen, die Kosten für die Polizei und ihre Dienstleister vom Veranstalter getragen werden. Nur 17 Prozent sind für die derzeitige Staatsfinanzierung. (Welt S. 11)

E-AUTOS - CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann hat eine von SPD-Chef Martin Schulz angeregte europaweite Quote für E-Autos abgelehnt. "Man kann nicht Millionen von Dieselfahrern in Deutschland dazu zwingen, dass sie sich ein E-Auto kaufen müssen, weil die SPD mit der Brechstange eine Quote einführen will", sagte Herrmann der Rheinischen Post. Dieser Plan gehe nicht auf. "Wir brauchen keine Planwirtschaft, sondern wir brauchen konkurrenzfähige E-Autos, die die Menschen auch wollen", sagte der bayerische Innen- und Verkehrsminister. (Rheinische Post)

JAMAIKA - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat für eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP auch im Bund geworben. "Jamaika ist in der Verbindung von Ökologie und Ökonomie ein spannendes Zukunftsprojekt", sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Die Zeiten der Blockbildungen in Deutschland seien vorbei, deshalb sei die Union "nicht mehr gefangen in der großen Koalition". Auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sprach sich für ein Jamaika-Bündnis aus. "Wenn es rechnerisch diese Mehrheit gibt, sollte sie genutzt werden", sagte Spahn der Redaktion. (Rheinische Post)

VERTEIDIGUNG - Die bevorstehende Bundestagswahl ist nach Meinung von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) "auch eine Abstimmung, ob Deutschland Friedensmacht bleibt oder Trumps Rüstungswahn folgt". In einem Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hielt Gabriel der Bundeskanzlerin und der Union vor, sich der Militarisierungspolitik des US-Präsidenten Donald Trump zu unterwerfen. Wie Trump wollten CDU und CSU "alles Geld in die Rüstung stecken und dafür die Sozialetats kürzen".

