Aral und Shell punkten mit Kundenkarten, HEM und Jet mit günstigen Preisen. Und was die Supermarkt-Kooperationen bringen, bleibt noch ungewiss.

Gerade in den Sommerferien sind viele Autofahrer oder Familien auf längerer Fahrtstrecke unterwegs. Da gibt es viele Gründe für einen Halt an einer Tankstelle: Zum Beispiel wenn der Tank leer, das Bedürfnis eine Toilette aufzusuchen groß ist oder sich die Autoinsassen dringend die Beine vertreten wollen. In solchen Fällen wird gerne diejenige Tankstelle genutzt, die gerade rechtzeitig entlang der Autobahn erscheint.

Doch Tankstelle ist nicht gleich Tankstelle. Je nachdem, welche Kriterien für Autofahrer wichtig sind, wählen diese bevorzugt die eine oder doch eher die andere Marke. Im YouGov-Markenmonitor BrandIndex sehen wir: Besonders Aral, Jet und HEM punkten hierzulande bei den deutschen Verbrauchern.

Aral Qualitätssieger

Aral etwa steht wie keine andere Tankstellen-Marke für eine hohe Qualitätswahrnehmung. Wer hierauf Wert legt, nennt am ehesten Aral als Tankstellenmarke, die für sie oder ihn in Frage kommt. Auch beim Auswahlkriterium "Zusatzangebote der Tankstelle", wie etwa eine Waschanlage, Luft- und Wasserservice oder ein Geldautomat, kann Aral punkten. Und keiner anderen Tankstellenmarke wird unter ihren jeweiligen Kennern eine solch hohe Qualität bescheinigt wie der blauen Marke des britischen Mineralölkonzerns BP.

Zusätzlich punkten Aral und Shell vor allem ...

