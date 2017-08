US-Präsident Trump hat mit seiner Aussage, auch militärische Schritte seien in Venezuela möglich, viel Entsetzen erzeugt. Sein Vize Pence betont in Kolumbien das Bemühen um eine friedliche Konfliktlösung.

Angesichts der sich verschärfenden politischen Krise in Venezuela hat US-Vizepräsident Mike Pence eine militärische Intervention in dem Land nicht explizit ausgeschlossen. Die Vereinigten Staaten würden mit vielen Staaten in ihrer "Nachbarschaft" zusammenarbeiten, um den Druck auf Präsident Nicolás Maduro zu erhöhen, sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos in Cartagena am Sonntag (Ortszeit). Dieser hingegen warnte vor militärischen Schritten.

"Da Freunde sich gegenseitig die Wahrheit sagen müssen, habe ich Vizepräsident Pence gesagt, dass die Möglichkeit einer militärischen Intervention noch nicht einmal erwägt werden darf, weder in Kolumbien noch in Lateinamerika", so Santos. "Amerika ist ein Kontinent des Friedens. Es ist ein Land des Friedens. Lasst es uns so erhalten."

Auch Pence ...

