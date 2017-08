Saarbrücken (ots) - Der frühere Redaktionsleiter der Harald-Schmidt-Show, Manuel Andrack, hat mit dem TV-Satiriker Jan Böhmermann abgerechnet. Dieser gehe "zu primitiv" vor, sagte Andrack in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung (Montag-Ausgabe). "Als alter Witzexperte kann ich nur sagen: Sechs. Hinsetzen. Und noch mal in die Humorschule gehen", erklärte Andrack, der zeitweise regelmäßig als "Sidekick" in der Harald-Schmidt-Show aufgetreten war. Böhmermann habe nicht verstanden, wie Ironie gehe, so Andrack. "Sie funktioniert eigentlich durch Totlobung." Die Witze Böhmermanns über das Saarland in seiner ZDF-Neo-Sendung seien "an Ärmlichkeit nicht zu überbieten", sagte Andrack, der selbst inzwischen im Saarland lebt: "Das war Regel Nummer eins bei Harald Schmidt. Man sucht sich Gegner ab USA, der Papst aufwärts aus."



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0681) 502-2050