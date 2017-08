Moneycab.com: Im 2. Quartal ist wie geplant die Separierung der Galenica Gruppe erfolgt. Der ehemalige Konzern wurde in Vifor Pharma umbenannt, der Pharmahandel und der Apothekenbereich als Galenica Santé an die Börse gebracht. Wie schauen Sie auf diese bewegte Zeit zurück?

Jean-Claude Clémençon: Mit Freude, Erleichterung und grosser Motivation. Freude, weil wir ein sehr erfolgreiches IPO realisiert haben. Erleichterung, weil es eine äusserst intensive Zeit war und ich mich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren kann. Grosse Motivation, weil uns das Vertrauen der Aktionäre sehr ehrt. Wir werden alles daran setzen, unsere Versprechen zu halten und den Beweis zu erbringen, dass wir das Vertrauen all unserer Partner verdienen.

Das erste Halbjahr lief ausgezeichnet für Galenica. Sowohl der Umsatz wie auch das Ergebnis legte kräftig zu. Was waren die Hauptgründe?

Ja, wir sind auf Kurs, und alle Geschäftsbereiche haben dazu beigetragen! Und dies, obwohl wir uns in einem schwierigen Marktumfeld bewegen. Zum einen haben wir das operative Geschäft weiter ausgebaut mit neuen Apotheken, mit der Integration des Ärztegrossisten Pharmapool und mit der Lancierung von neuen Partner-Marken. Ausserdem haben wir neue Dienstleistungen eingeführt wie das online-Bestellsystem Click & Collect bei Coop Vitality, und mit der Akquisition der Marken Merfen und Vita-Merfen unser Produktportfolio erweitert. Last but not least arbeiten wir konstant daran, die Effizienz zu steigern und das Synergiepotenzial noch besser auszuschöpfen. Dazu gehört beispielsweise die Zusammenlegung der zentralen Dienste von GaleniCare an einem Standort in Bern.

Das Segment Services legte vor allem dank der Integration von Pharmapool deutlich zu. Was prägte im ersten Semester darüber hinaus den Logistik-Bereich?

Im Logistik-Bereich laufen wichtige Projekte, die auch zur Effizienzsteigerung betragen. So wurde das Projekt zur Umstellung auf ein neues ERP-System gestartet. Und auch die Einführung unserer Apotheken-Software TriaPharm bei Coop Vitality wird von Services unterstützt. Bis Ende Jahr werden alle unsere Apotheken von dieser einheitlichen Software unterstützt werden.

"Wir werden unser Apothekennetz kontinuierlich stärken."

Jean-Claude Clémençon, CEO Galenica Gruppe

Das Segment Health & Beauty beinhaltet die Geschäftsbereiche Retail und Products & Brands. Galenica betreibt mit nun 332 Verkaufsstellen (+ 3) die mit Abstand grösste Apotheken-Kette. Streben Sie neben dem organischen auch weiter ein Wachstum durch Akquisitionen an?

Wir werden unser Apothekennetz kontinuierlich stärken. Stärken heisst einerseits, mit neuen Standorten ausbauen. Unser Ziel sind 5 bis 15 neue Apotheken pro Jahr. Anderseits verstehen wir unter Stärken auch ständiges Optimieren, was ebenfalls Fusionen oder Schliessungen von Standorten beinhaltet.

Neuerdings dringt auch die Migros mit Zur Rose in den Markt. Wie beurteilen Sie den heutigen Apothekenmarkt in der Schweiz, den Galenica stark mitgeprägt hat?

Die Retail-Märkte stehen generell unter Druck, nicht zuletzt durch den Wechsel auf Online-Shopping, rückläufigen Frequenzen in Einkaufzentren und dem nach wie vor anhaltenden Einkaufstourismus im Ausland. Bei den Apotheken kommen zusätzlich die staatlich verordneten Preis- und Margensenkungen hinzu sowie die Zunahme von hochpreisigen Medikamenten, die zwar zum Umsatzwachstum beitragen, bezüglich Marge aber nur einen kleinen bis sogar negativen Beitrag bringen. ...

