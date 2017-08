Guten Morgen,

der DAX ist in der jüngsten Abgabewelle bis 11.934 Punkte zurückgefallen und hat damit den unteren Trendkanalbereich erreicht (siehe Tageschart). Aktuell befindet sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur, die noch bis in den Bereich von 12.100/12.130 Punkte laufen könnte. Hier befindet sich die alte Unterstützung, die nun zum Widerstand geworden ist.

Das Anlaufsziel der aktuellen Abwärtsbewegung sollte aber trotz Aufwärtskorrektur weiter bei etwa 11.800 Punkten zu sehen sein. Hier befindet sich der untere Fibonacci-Fächer im Tageschart.

Fazit: Unter 12.100 Punkten nimmt der DAX Kurs auf etwa 11.800 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.014 Punkten, nachbörslich bei 11.990 Punkten.

DAX nimmt mit Rutsch unter 12.100 Punkte Kurs auf etwa 11.800 Punkte.

VDAX-New steigt über 17%!

Aufwärtskorrekturen sollten um 12.100/12.150 Punkte auslaufen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt mit dem Kursrückgang unter 12.100 Punkte Kurs auf 11.800 Punkte. Unter 12.100 Punkten sind steigende Kurse erstmal vom Tisch. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bullen, leicht bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (11. August 2017): Bei 17,48% (Vortag 18,00%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder ...

