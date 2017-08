Während die Quartals-Bilanzsaison ausläuft, öffnen einige Nachzügler noch ihre Bücher. Mit dabei: der Energiekonzern RWE, der heute bereits früh positive Stimmung verbreitet. Reicht das für ein Plus zum Dax-Start?

Wegen des verbalen Schlagabtauschs zwischen den USA und Nordkorea müssen sich Investoren auf unruhige Zeiten gefasst machen. "Ein Zündfunke von der koreanischen Halbinsel könnte - selbst wenn er verlöscht und nicht zu einem Krieg führt - eine Korrektur auslösen", warnt Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital. Der verbale Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanische Diktator Kim Jong Un setzte weltweit Börsen unter Druck und vernichtete an den Aktienmärkten innerhalb weniger Tage rund eine Billion Dollar an Börsenwert.

Gleichzeitig kletterte der als "Angstbarometer" bekannte Volatilitätsindex VIX auf den höchsten Stand seit dem Wahlsieg Trumps im November. Die unerwartet niedrige Inflation in den USA verhinderte an der Wall Street allerdings einen weiteren Tag mit Verlusten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte am Freitag 0,1 Prozent auf 21.858 Punkte zu. Im Wochenvergleich verringerte sich der ...

