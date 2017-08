Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA mit mehr Umsatz und starkem Ergebnis

DGAP-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA mit mehr Umsatz und starkem Ergebnis 14.08.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Halbjahreszahlen 2017 HHLA mit mehr Umsatz und starkem Ergebnis

- Containerumschlag wächst um etwa 12 Prozent, Containertransport um gut 7 Prozent

- Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: "Die HHLA-Kunden schaffen Wachstum im Hamburger Hafen"

- Vorstand konkretisiert Prognose für Konzern-EBIT auf 150 bis 170 Mio. EUR nach möglichen Einmalaufwendungen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 in den wesentlichen Kennziffern deutliche Zuwächse gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Konzernumsätze stiegen um knapp 9 Prozent auf 622,8 Mio. Euro. Während das Betriebsergebnis (EBIT) des Konzerns um etwa 48 Prozent auf 98,8 Mio. Euro zulegte, stieg das EBIT des Teilkonzerns Hafenlogistik um gut 54 Prozent auf 90,6 Mio. Euro. Verantwortlich dafür sind im Wesentlichen eine mengenbedingte Ergebnisverbesserung im Segment Container sowie die erfolgreich abgeschlossene Restrukturierung im Segment Logistik, die im Vorjahreszeitraum noch zu Einmalaufwendungen führte. An den HHLA-Containerterminals wurden 3,6 Mio. Standardcontainer (TEU) umgeschlagen, etwa 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch die Intermodaltöchter steigerten ihre Mengen um etwa 7 Prozent auf mehr als 744.000 TEU.

Angela Titzrath, die Vorstandsvorsitzende der HHLA, sagt zum positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr: "Nach der Neuordnung der Reederallianzen hat die HHLA ihre starke Position in umkämpften Marktumfeldern behauptet. Wir profitieren dabei nicht nur von der anhaltend positiven Konjunkturentwicklung in der Welt und in Deutschland, sondern ebenso von unserer eigenen Leistungsfähigkeit. Durch gezielte Investitionen in unsere Anlagen hat sich die HHLA für diesen Aufschwung rechtzeitig aufgestellt. Wir können unseren Kunden daher ein Angebot an Leistungen unterbreiten, das in Qualität und Zuverlässigkeit überzeugt, und so mit ihnen Wachstum im Hamburger Hafen generieren."

Asien- und Feederverkehre treiben Containerumschlag an Im ersten Halbjahr 2017 wurden auf den Containerterminals der HHLA mit 3,6 Mio. TEU knapp 12 Prozent mehr umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. An den drei Hamburger Containerterminals konnte der Umschlag um 11,8 Prozent auf 3,4 Mio. TEU gesteigert werden (im Vorjahr: 3,1 Mio. TEU). Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen von einer Erholung der Asienverkehre (+16,1 Prozent) und einem deutlichen Anstieg der Zubringerverkehre (Feeder) mit den Ostseehäfen (+22,4 Prozent) getragen. Auch der Containerumschlag am Terminal in Odessa entwickelte sich im ersten Halbjahr 2017 positiv und lag mit mehr als 145.000 TEU um rund 10 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (im Vorjahr: mehr als 132.000 TEU). Die Umsatzerlöse im Segment Container stiegen um 10,6 Prozent auf 372,3 Mio. Euro (im Vorjahr: 336,6 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte überproportional zum Mengenwachstum um 25,8 Prozent auf 68,1 Mio. Euro (im Vorjahr: 54,2 Mio. Euro) gesteigert werden.

Intermodalgesellschaften auf Schiene und Straße erfolgreich Die HHLA-Intermodalgesellschaften legten in einem wettbewerbsintensiven Markt deutlich zu. Sie steigerten ihr Transportvolumen auf mehr als 744.000 TEU (im Vorjahr: mehr als 694.000 TEU). Getragen wurde die Entwicklung durch das Wachstum sowohl der Bahn- als auch der Straßentransporte. Die Bahntransporte legten verglichen mit dem ersten Halbjahr 2016 noch einmal um 5,9 Prozent auf mehr als 568.000 TEU (im Vorjahr: rund 537.000 TEU) zu. Die Straßentransporte entwickelten sich aufgrund des starken Ladungsaufkommens im Großraum Hamburg mit einem Wachstum von 11,8 Prozent auf mehr als 176.000 TEU (im Vorjahr: rund 158.000 TEU) sehr positiv. Der Umsatz des Segments Intermodal legte um 8,1 Prozent auf 206,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 190,8 Mio. Euro) zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum auf 34,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 33,7 Mio. Euro).

HHLA auf gutem Weg, um konkretisierte EBIT-Prognose für 2017 zu erreichen Angesichts der positiven Entwicklung im Segment Container und den anhaltend positiven Konjunkturprognosen hat der HHLA-Vorstand den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 konkretisiert. Es wird nunmehr für den Konzern ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 150 bis 170 Mio. Euro und für den Teilkonzern Hafenlogistik ein EBIT in einer Bandbreite von 135 bis 155 Mio. Euro erwartet, jeweils nach möglichen Einmalaufwendungen für einen Organisationsumbau im Segment Container in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro. Bislang wurde für den Konzern ein EBIT in der oberen Hälfte einer Bandbreite von 140 bis 170 Mio. Euro und für den Teilkonzern Hafenlogistik ein EBIT in der oberen Hälfte einer Bandbreite von 125 bis 155 Mio. Euro erwartet, jeweils vor möglichen Einmalaufwendungen in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro.

Kennzahlen HHLA-Konzern 1

in Mio. EUR 1-6 | 2017 1-6 | 2016 Verände- rung Umsatzerlöse 622,8 573,5 8,6 % EBITDA 158,5 125,8 26,0 % EBIT 98,8 66,9 47,8 % EBIT-Marge in % 15,9 11,7 4,2 PP Ergebnis nach Steuern 70,3 40,8 72,6 % Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen 52,6 25,8 103,9 % anderer Gesellschafter Containerumschlag in Tsd. TEU 3.586 3.209 11,8 % Containertransport in Tsd. TEU 744 694 7,2 % 30.06.2017 31.12.2016 Verände- rung Eigenkapitalquote in % 33,7 31,5 2,2 PP Beschäftigte 5.529 5.528 0,0 % Kennzahlen Teilkonzern Hafenlogistik 1,2,3 in Mio. EUR 1-6 | 1-6 | Verände- 2017 2016 rung Umsatzerlöse 607,3 557,8 8,9 % EBITDA 148,0 115,3 28,4 % EBIT 90,6 58,8 54,3 % EBIT-Marge in % 14,9 10,5 4,4 PP

Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen 48,1 21,3 125,9 %

anderer Gesellschafter Ergebnis je Aktie in EUR 0,69 0,30 125,9 %

1 Die Vorjahresergebnisse enthalten Einmalaufwendungen in Höhe von 14,9 Mio.

EUR aus der Restrukturierung des Bereichs Projekt- und Kontraktlogistik

2 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 3 A-Aktien, börsennotiert

Kontakt: Heiko Hoffmann Investor Relations

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de

Tel: +49-40-3088-3397 Fax: +49-40-3088-55-3397 E-mail: investor-relations@hhla.de

14.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG

Bei St. Annen 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40-3088-0 Fax: +49 (0)40-3088-3355 E-Mail: info@hhla.de Internet: www.hhla.de ISIN: DE000A0S8488 WKN: A0S848 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

600929 14.08.2017

ISIN DE000A0S8488

AXC0031 2017-08-14/07:30