RWE RWE Halbjahreszahlen (EUR) Nettoergebnis: 809 Mio. (Erw. 834,8 Mio.) RWERWE AG Halbjahreszahlen (EUR) Ebitda: 3,2 Mrd. (+3,2%) Nettogewinn: 2,7 Mrd. (Vorjahr 457 Mio.) Ausblick: Bekräftigt Jahresprognose, will aber nun das obere Ende der Bandbreite erreichen. - Solarworld -Insolvenzverwalter Horst Piepenburg: "Zu Asbeck und Qatar gab es keine Alternative", Interview, FAZ, S. 18 - Daimler steigt aus deutschem Lkw-Mautsystem aus, HB, S. 1, 8, 9 - Deutsche Börse trennt sich von oberstem Risikomanager, HB, S. 33 - Die Industrie ist unzufrieden mit wichtigen Teilen der Wirtschaftspolitik, Brief von DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben, FAZ, S. 15 Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...

