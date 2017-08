DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt geschlossen. In Südkorea ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Unabhängigkeit.

TAGESTHEMA

Der Energieversorger RWE hat nach einem eher schleppenden Start zu Jahresbeginn zurück in die Spur gefunden. Trotz rückläufiger Großhandelspreise für Strom und leicht rückläufigen Außenumsätzen stiegen die Ergebniskennziffern deutlich. Der Nettogewinn fiel mit 2,7 Milliarden Euro mehr als fünf Mal so hoch aus wie im Vorjahr. Vornehmlich war dafür die zurückerstattete Brennelementesteuer verantwortlich, die das Bundesverfassungsgericht im Juni als verfassungswidrig eingestuft hatte. Bereingt um diesen Effekt stieg der Überschuss um 35 Prozent auf 809 Millionen Euro. Neben eine verbesserten Finanzergebnis war dafür vor allem eine bessere geschäftliche Entwicklung verantwortlich. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 6,7 Prozent. Dafür ursächlich war die nach einem schwachen Vorjahr bessere Entwicklung im Energiehandel, statt eines operativen Verlustes fielen hier 131 Millionen Euro Gewinn an.

Nachfolgend ein Vergleich der Ergebnisse im ersten Halbjahr mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

RWE AG, Essen . BERICHTET PROG PROG 1H 1H/17 ggVj 1H/17 ggVj 1H/16 Umsatz inkl. Erdgas-/Stromsteuer 23.321 -2% k.A. -- 23.898 EBITDA 3.213 +7% 3.237 +7% 3.011 Betriebsergebnis 2.204 +17% 2.188 +16% 1.884 Ergebnis nach Steuern 2.669 +484% 2.792 +511% 457 Ergebnis nach Steuern bereinigt 809 +35% 823 +38% 598 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,32 +36% 1,33 +37% 0,97

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BILFINGER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Leistung 1.002 -9% 7 1.097 EBITA bereinigt -47 -- 7 2,0 EBITA E&T bereinigt -54 -- 7 -3,0 EBITA MMO bereinigt 26 -29% 7 37 EBITA Marge bereinigt -4,7 -- 7 0,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten -3,7 -- 4 -5,0

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Operative Erträge 102 +12% 2 91 Zinsüberschuss 101 +9% 3 93 Verwaltungsaufwand 52 +16% 2 45 Ergebnis vor Steuern 47 +5% 3 45 Ergebnis nach Steuern 36 +5% 3 34 Ergebnis je Aktie 0,25 +4% 1 0,24

TALANX

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Bruttopr mien 7.666 +3% 3 7.432 Kapitalanlageergebnis 894 -5% 2 940 EBIT 548 +12% 3 491 Ergebnis nach Steuern/Dritten 225 +26% 4 179 Ergebnis je Aktie 0,87 +23% 3 0,71

Weitere Termine:

07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich

07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Ergebnis 1H, Frankfurt

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H, Hamburg

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach

08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1H, Hamburg

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+4,0% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.449,20 0,37 Nikkei-225 19.571,30 -0,80 Schanghai-Composite 3.222,48 0,43 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.014,06 -0,00% DAX-Future 12.004,00 +0,46% XDAX 12.009,42 +0,45% MDAX 24.491,33 -0,54% TecDAX 2.218,47 -0,67% EuroStoxx50 3.406,34 -0,79% Stoxx50 3.030,83 -1,09% Dow-Jones 21.858,32 +0,07% S&P-500-Index 2.441,32 +0,13% Nasdaq-Comp. 6.256,56 +0,64% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,55 +31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Zu Wochenbeginn stehen die Zeichen an Europas Börse erst einmal auf Entspannung. Der in Krisenzeiten gesuchte Yen gibt am Morgen nach. "Es gab zwar keine wirklichen Entspannungssignale in der Nordkorea-Krise am Wochenende", sagt ein Händler. Allerdings habe es auch keinen zusätzlichen negativen Nachrichtenfluss gegeben. Die Anleger gehen offenbar weiter davon aus, dass trotz allen verbalen Säbelrasselns Nordkorea und die USA rational agieren, und das spricht gegen eine militärische Eskalation mit nicht kalkulierbaren Folgen für alle Beteiligten. Für Entspannung sprechen auch die Kursaufschläge am südkoreanischen Aktienmarkt. Am frühen Morgen zeichnen sich im DAX zur Eröffnung Kursaufschläge von rund 40 Punkten ab. Sollten Short-Positionen geschlossen werden, könnte es für den Index schnell kräftiger nach oben gehen. Derzeit sieht es nach einem ruhigen Geschäft aus. Einzig RWE berichtet aus dem DAX. Ansonsten legen noch eine Reihe von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe Zahlen vor, die allerdings auf die Gesamtmarktentwicklung keinen Einfluss nehmen dürften. Schwächere Industrieproduktionszahlen aus China für Juli sollten den Markt nicht belasten. Gegen stärkere Kursgewinne in Europa spricht indes der feste Euro, der am Morgen bei 1,1815 Dollar notiert.

RÜCKBLICK: Leichter - Die Nordkorea-Krise sorgte auch zum Wochenschluss für Zurückhaltung unter den Investoren. Die Anleger machten vor allem in der Euro-Peripherie Kasse, so verlor die Börse in Mailand 1,5 Prozent, Madrid handelte 1,6 Prozent im Minus. Aktien aus dem Sektor Basic Resources führten auch am Freitag den Abschwung in Europa an. Der Stoxx-Branchen-Index fiel um 2,6 Prozent. Die Anleger gingen erst einmal auf Abstand, nachdem China angekündigt hatte, sich die Kursausschläge an den heimischen Rohstoffmärkten genauer anzuschauen. Nach Handelsschluss in China teilte die Shanghai Futures Exchange mit, die Transaktionsgebühren für Intra-Day-Trading bei Betonstahl-Futures zur Lieferung im Oktober und Januar zu erhöhen, zudem wurde die Mindestgröße angehoben. Diese Maßnahmen dürften kurzfristig dazu führen, dass das spekulative Geld aus dem chinesischen Terminmarkt weicht. Gut hielten sich die defensiven Sektoren Chemie (plus 0,1 Prozent) und Gesundheit/Pharma (minus 0,3 Prozent). Der Bankensektor verlor als zyklischer Sektor und wegen der fallenden Renditen 1,5 Prozent. Deutsche Bank gaben nach einer Verkaufsempfehlung durch HSBC um 1,4 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Gesucht waren die als defensiv geltenden Aktien aus der Pharmabranche. So gewannen Fresenius 1,7 Prozent, FMC 1,2 Prozent und Merck 1,7 Prozent. Thyssenkrupp Die Zusammenlegung der Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp (-0,3 Prozent) und der europäischen Aktivitäten des indischen Tata-Konzerns könnte nun eine wichtige Hürde nehmen. Die Inder unterzeichneten eine Vereinbarung über die Übertragung der Pensionsverpflichtungen in einen Fonds, so dass sie nicht mehr in das geplante Joint Venture eingehen würden. Damit hätte Thyssen das Stahlgeschäft aus der Bilanz, was Analysten positiv sehen. Innogy fielen von Gewinnmitnahmen belastet um 1,8 Prozent, nachdem die Zahlen für das erste Halbjahr im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren und der Ausblick bestätigt wurde. Deutsche Wohnen verloren 1,9 Prozent, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage seiner Zahlen nicht den Ausblick angehoben hatte. CTS Eventim gaben um 0,6 Prozent nach, Händler verwiesen auf einen Bericht, nach dem Amazon nun auch in das Geschäft mit Ticket-Verkäufen einsteigen will.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): unv. bei 12.009 Punkten

Von einem unspektakulären Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe "viel Hin und Her" gegeben, aber keine auffallenden Bewegungen.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Verlustserie der US-Aktienmärkte ist vorerst gestoppt worden. Übergeordnet dämpfte zwar der Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm das Interesse der Anleger an Aktien. Überraschend niedrige Verbraucherpreise ließen aber erwarten, dass die Zinsen in den USA noch lange niedrig bleiben. Vor allem die am Vortag verschmähten Technologiewerte wurden gekauft. Die Erholungsbewegung blieb aber recht zahm, und auf Wochenbasis liegt die Wall Street klar im Minus. Unter den veröffentlichten Quartalsausweisen fiel der von Snap besonders negativ auf. Die Muttergesellschaft des Messagingdienstes Snapchat ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie brach um 14 Prozent ein. Die Quartalszahlen von Nvidia übertrafen zwar die Erwartungen, gleichwohl gab die Aktie um 5,3 Prozent nach. Händler sprachen von einem Gewöhnungseffekt, nachdem das Unternehmen schon in den vorigen acht Quartalen jedes Mal die Erwartungen geschlagen habe. Kräftig unter Druck geriet auch die Aktie des Einzelhändlers J.C. Penney, nachdem die Bruttomarge des Unternehmens im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich

verfehlt hat. Die Titel stürzten um knapp 17 Prozent ab. Nordstrom tendierten nahezu unverändert, obwohl dieser Branchenvertreter gute Zahlen vorgelegt hat. Teilnehmer verwiesen darauf, dass die Aktie bereits teuer sei. Für die Tesla-Aktie ging es 0,7 Prozent nach oben. Der Elektroautobauer hat wegen guter Nachfrage das Volumen seiner Anleihe auf 1,8 Milliarden Dollar von 1,5 Milliarden erhöht.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1822 -0,0% 1,1824 1,1795 EUR/JPY 129,58 +0,5% 129,00 128,59 EUR/CHF 1,1408 +0,3% 1,1378 1,1354 GBP/EUR 1,1008 +0,0% 1,1003 1,0997 USD/JPY 109,61 +0,5% 109,10 109,02 GBP/USD 1,3014 +0,0% 1,3011 1,2971

Am Morgen bewegt sich das Euro-Dollar-Paar seitweits. Händler gehen aber davon aus, dass die geringe Inflation in den USA die Zinserwartungen weiter dämpfen und den Dollar bellasten dürfte. Gegen den Yen rückt der Dollar am Morgen etwas vor, obwohl das japanische Wirtschaftswachstum stärker ausgefallen ist als erwartet. Teilnehmer begründen dies mit der politischen Entspannung der Nordkorea-Krise. Der Yen ist als "sicherer Hafen" vor allem in Krisenzeiten gefragt.

Am Freitag geriet der Dollar nach den Verbraucherpreisdaten unter Druck. Der Euro stieg von Kursen um 1,1760 auf 1,1824 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,80 48,82 -0,0% -0,02 -14,4% Brent/ICE 52,04 52,1 -0,1% -0,06 -11,4%

Die Ölpreise zeigten sich wieder sehr volatil. Nach anfänglichen Verlusten drehten sie ins Plus, so dass das Barrel der Sorte WTI 0,5 Prozent zulegte. Daten von Baker Hughes belegten nur einen leichten Anstieg der aktiven Bohrlöcher, was die Erwartung stärkte, dass die Aktivität sich stabilisiert hat. Zudem machte der schwächere Dollar Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger, was den Preis ebenfalls stützte. Andererseits wirkte noch immer der monatliche Bericht der Internationalen Energieagentur vom Vortag, aus dem hervorging, dass die Ölfördermenge im Juli abermals gestiegen ist. Ein Grund dafür ist, dass die von Opec-Mitgliedern und anderen Ölstaaten vereinbarten Förderkürzungen nicht immer konsequent eingehalten werden. Außerdem haben Libyen und Nigeria, die ohnehin von den Begrenzungen ausgenommen waren, ihre Förderung erhöht. Laut Händlern lässt auch der Nordkoreakonflikt den Ölmarkt nicht ungeschoren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,79 1.289,02 -0,2% -2,24 +11,8% Silber (Spot) 17,14 17,11 +0,2% +0,03 +7,6% Platin (Spot) 979,15 983,60 -0,5% -4,45 +8,4% Kupfer-Future 2,91 2,91 -0,2% -0,00 +15,3%

Das zinslos gehaltene Gold profitierte von der niedrigen Inflation, denn es würde für die Anleger bei steigenden Zinsen weniger interessant. Trotz des bereits steilen Anstiegs in jüngster Zeit gewann es nochmals 0,3 Prozent auf 1.291 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BIP JAPAN

Die japanische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2017 stärker zugelegt als von Ökonomen erwartet. Die Wachstumsrate lag im Zeitraum von April bis Juni bei annualisiert 4 Prozent. Es war das sechste Quartal in Folge mit Wachstum. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 2,6 Prozent gerechnet.

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

legte im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent zu. Im Juni hatte die Rate noch bei 7,6 Prozent gelegen. Von Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Juli mit 7,0 Prozent gerechnet.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, hält den aktuellen Leitzins in den USA für angemessen. Bevor er sich für eine weitere Anhebung aussprechen werde, wolle er erst klare Hinweise für ein Anziehen der Inflation sehen.

VW

Die Monopolkommission befürwortet einen Ausstieg des Landes Niedersachen aus dem Volkswagen-Konzern. "Es wäre begrüßenswert, wenn sich Niedersachsen als Gesellschafter bei Volkswagen zurückziehen würde", sagt Achim Wambach, der Chef der Monopol-Kommission, der Süddeutschen-Zeitung (SZ).

SCOUT24

Der Betreiber von Online-Marktplätzen Scout24 will sein europaweites Geschäft auch durch größere Zukäufe in seinen gegenwärtigen Märkten Deutschland, Österreich, Italien und Benelux weiter ausbauen.

