Dank den Einnahmen aus dem Börsengang konnte Snap (WKN:A2DLMS) diesen Sommer groß auf Einkaufstour gehen.



Im Juni stellte das Unternehmen eine neue Funktion mit dem Namen Snap Map vor, die es den Snapchattern erlaubt, den Aufenthaltsort ihrer Freunde in Echtzeit zu verfolgen. Viele merkten, dass diese Funktion relativ bekannt aussieht und einer App von Zenly ähnelt. Kurz darauf wurde gemeldet, dass Snap Zenly für geschätzte 200 bis 350 Millionen US-Dollar gekauft hatte.



Dann gab es noch die Übernahme von Placed, das zwischen 125 und 200 Millionen US-Dollar gekostet hatte. Placed erlaubt es den Werbetreibenden, genauere Messungen innerhalb eines Online-Shops vorzunehmen, was ...

