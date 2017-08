Essen - Der Energiekonzern RWE zeigt sich nach einem guten ersten Halbjahr für das laufende Geschäftsjahr etwas optimistischer. So bekräftigte der Konzern zwar seine Jahresprognose, will aber nun das obere Ende der Bandbreite erreichen, wie RWE am Montag mitteilte. Im ersten Halbjahr profitierte der Versorger von der Rückzahlung der Brennelementesteuer und fuhr einen Milliardengewinn ein. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie am Morgen um 1,58 Prozent zu.

RWE erwartet 2017 ein bereinigtes operative Ergebnis (Ebitda) von 5,4 bis 5,7 Milliarden Euro, nach 5,4 Milliarden Im Vorjahr. Das bereinigte Nettoergebnis sieht der Konzern bei 1 bis 1,3 Milliarden Euro. Im Vorjahr lag es bei 777 Millionen Euro. "Unsere finanzielle Situation bietet eine solide Basis für die Zukunft", kommentierte Vorstandsvorsitzender Rolf Martin Schmitz.

Energiehandel raus aus der Verlustzone

Im ersten Halbjahr steigerte RWE sein bereinigtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...